Edyta Herbuś w Azja Express 2026. Gwiazda poddała swój wieloletni związek ekstremalnej próbie

Kim jest Edyta Herbuś i dlaczego zaryzykowała swój związek w telewizyjnym show?

Edyta Herbuś to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich tancerek, aktorek i osobowości telewizyjnych. Widzowie znają ją doskonale z parkietów tanecznych, desek teatralnych oraz popularnych seriali. Tym razem gwiazda postanowiła wyjść ze swojej strefy komfortu i wziąć udział w jednym z najbardziej wymagających formatów survivalowych – „Azja Express”. Co ciekawe, do morderczego wyścigu nie zaprosiła koleżanki z branży, lecz swojego ukochanego, producenta telewizyjnego Piotra Bukowieckiego.

Decyzja o wspólnym wyjeździe spotkała się z ogromnym sceptycyzmem ich otoczenia. Jak przyznała sama aktorka, znajomi dosłownie pukali się w głowę i ostrzegali, że tak trudne warunki mogą zakończyć się głośnym rozstaniem. Edyta Herbuś nie zamierzała jednak słuchać tych przestróg. Chciała udowodnić, że trudności i permanentny stres tylko wzmocnią uczucie, które łączy ją z partnerem od niemal dziewięciu lat.

Perfekcjonizm kontra chaos, czyli czego uczy wyprawa na drugi koniec świata

Przez lata swojej artystycznej kariery Edyta Herbuś dała się poznać jako prawdziwa perfekcjonistka. Ciężkie treningi i rygorystyczna dyscyplina sprawiły, że gwiazda zawsze lubiła mieć wszystko pod pełną kontrolą. Egzotyczny wyścig po bezdrożach wymusił na niej jednak całkowitą zmianę nastawienia. Tancerka wyznała w wywiadach, że program był dla niej niezwykle ważną lekcją odpuszczania oraz pełnego zaufania do życiowego partnera.

Ich relacja budzi dziś ogromne zainteresowanie mediów, zwłaszcza ze względu na niesłabnące poczucie humoru Piotra Bukowieckiego. Podczas oficjalnych spotkań promujących start show, producent zasugerował tajemniczo, że ma swój własny tajny plan, a nawet zażartował o szybkim, jesiennym ślubie. Choć sama artystka reagowała na te rewelacje z rozbawieniem i dystansem, fani z wypiekami na twarzy zastanawiają się, czy azjatycka przygoda rzeczywiście zmotywowała zakochanych do sformalizowania związku.

33

Azjatycki survival i mordercze tempo. Z czym mierzą się uczestnicy na trasie?

W nowej odsłonie show uczestnicy ruszyli w szaleńczą podróż przez malowniczą, ale niezwykle surową trasę. Duety rozpoczęły rywalizację na indonezyjskiej wyspie Bali, by następnie przenieść się na gęsto zaludnioną Jawę. Zmagania prowadzą dalej przez pełną kulturowych kontrastów Malezję, a ostatecznym celem wyścigu jest futurystyczny Singapur. Wszystko to dzieje się bez dostępu do wygodnych hoteli i z budżetem wynoszącym zaledwie jednego dolara dziennie na osobę.

Para musiała na każdym kroku liczyć na gościnność lokalnych mieszkańców, prosząc o darmowy transport oraz nocleg. Dla tancerki i jej ukochanego to nie tylko walka o przetrwanie w tropikalnym upale, ale przede wszystkim największy sprawdzian umiejętności współpracy pod presją czasu.

Gdzie i kiedy oglądać program Azja Express z udziałem Edyty Herbuś?

Walka o przetrwanie, łapanie autostopu i wyścig na czas to sprawdzony przepis na potężną dawkę telewizyjnych emocji. Uczestnicy muszą wykazać się sprytem, siłą fizyczną oraz żelazną odpornością na stres, aby uniknąć eliminacji. Widzowie będą mieli wyjątkową okazję zobaczyć, czy Edycie Herbuś i Piotrowi Bukowieckiemu uda się przechytrzyć konkurencję i jak ich związek zniesie najtrudniejszy życiowy test.

Najnowszy sezon tego kultowego formatu startuje na ekranach już 5 września. Kolejne, pełne nieprzewidywalnych zwrotów akcji odcinki wielkiego wyścigu będzie można śledzić na antenie stacji TVN, w każdą sobotę o 19:45.

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Europa czy Azja? Wynik poniżej 7 punktów to wstyd Pytanie 1 z 10 Gdzie leży Islandia? w Europie w Azji Następne pytanie