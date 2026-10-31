Bagi postawił na nietypowe przebranie na Halloween. Na jeden wieczór zamienił się w Króla Latino!

Halloween - co to za święto?

Halloween to święto obchodzone 31 października, mające korzenie w dawnych celtyckich obrzędach związanych z końcem zbiorów i powitaniem zimy. Wierzono wówczas, że granica między światem żywych i umarłych zaciera się, a duchy powracają na ziemię.

Współcześnie ma ono charakter popularnej zabawy, w której dominują motywy strachu, magii oraz przebieranie się za potwory czy postacie z popkultury. Do najważniejszych tradycji należy drążenie lampionów z dyni oraz dziecięcy zwyczaj "cukierek albo psikus", polegający na zbieraniu słodyczy od sąsiadów. Przez lata święto było głównie popularne w krajach anglosaskich, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Od jakiegoś czasu przebija się głównie do państw europejskich, gdzie jednak zderza się z kulturą chrześcijańską i sporem sprzeciwem m.in. wierzących katolików.

Kim jest Mikołaj Bagi Bagiński?

Mikołaj "Bagi" Bagiński (ur. 2001) to polski przedsiębiorca, influencer oraz twórca internetowy. Znany jest przede wszystkim jako założyciel popularnej grupy influencerów Dre$$code oraz streetwearowej marki odzieżowej Leeves. Działa prężnie w mediach społecznościowych, zgromadzoną popularność wykorzystując m.in. w projektach biznesowych i modowych. Szerszej publiczności telewizyjnej dał się poznać jako uczestnik i zwycięzca 17. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”. Angażuje się również w akcje charytatywne, wspierając m.in. fundacje pomagające osobom z zespołem Downa. Prywatnie jest obecnie w związku z tancerką Magdaleną Tarnowską.

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Przebranie Bagiego podbija Internet!

Gwiazdy chętnie powoli pokazują swoje stylizacje Halloweenowe, choć niektórzy na imprezę dopiero wybiorą się 31 października 2026. Bagi za to postanowił pokazać jedno ze swoich przebrań, które przygotował m.in. dla swoich fanów. Okazało się, że przy pomocy charakteryzatorki, postanowił pokazać się jako... Król Latino - Skolim

- Z racji tego, że mam swój boysband, chciałem przez chwilę poczuć się jak ktoś, kto potrafi śpiewać - powiedział Bagi.

Post skomentował nawet sam Skolim.

Dlaczego aż tak podobny?😍🌴👌 - napisał Skolim.

Faktycznie podobny?