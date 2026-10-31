Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie rozpoczęte w Dakarze. Co zaskoczyło widzów na ceremonii?

Wyjątkowa ceremonia w Dakarze

W sobotę w stolicy Senegalu oficjalnie zainaugurowano młodzieżowe zmagania sportowe pod egidą Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Pierwsza impreza olimpijska w historii kontynentu afrykańskiego stała się faktem. Hasło promujące wydarzenie na ulicznych billboardach w mieście głosiło: „Afryka gości, Dakar świętuje”. Obserwatorzy podkreślają, że nadeszła historyczna godzina dla Senegalu oraz całej Afryki.

Uroczystość otwarcia na stadionie w Dakarze przeprowadzono w innowacyjnej formule. Wszystkie reprezentacje sportowców weszły na bieżnię bez narodowych flag oraz tabliczek z nazwami państw. Te tradycyjne elementy zaprezentowano zgromadzonym kibicom dopiero w drugiej fazie uroczystego widowiska. Organizatorzy postawili na niekonwencjonalne rozwiązania wizualne.

"- Dzisiaj to nie tylko jeden kraj gości igrzyska Olimpijskie, ale cały kontynent" - oświadczył prezydent Senegalu, Bassirou Diomaye Faye.

"- Te igrzyska pokażą, że my, Afryka, jesteśmy w stanie gościć świat i zorganizować wydarzenie olimpijskie" - powiedziała przewodnicząca MKOl Kirsty Coventry, pochodząca z Zimbabwe była pływaczka.

Bogactwo afrykańskiej kultury

Twórcy ceremonii otwarcia skupili się na przystępnym zaprezentowaniu historii Senegalu oraz całego afrykańskiego kontynentu. Głównym punktem programu stała się postać Alkebulan, symbolizująca Matkę Ludzkości. Kobieta reprezentująca ten symbol wjechała na stadion na białym koniu i uroczyście przekazała żołnierzom flagę Senegalu. Następnie sztandar został wciągnięty na maszt przy dźwiękach hymnu narodowego.

Uroczystość uświetniły występy lokalnych artystów oraz tradycyjna muzyka z Afryki Zachodniej. Zgromadzeni na stadionie uczestnicy usłyszeli charakterystyczny rytm regionalnych bębnów Kadodo. Dopełnieniem muzycznego pokazu były bardzo barwne stroje wykonawców i dynamiczne układy taneczne. Przedstawienie zyskało uznanie zebranych delegacji.

Zasady rywalizacji i polska kadra

Sportowe zmagania w Senegalu potrwają do 13 listopada bieżącego roku. Weźmie w nich udział 2665 sportowców w wieku od 14 do 17 lat z całego świata. Młodzi zawodnicy będą rywalizować w 25 dyscyplinach, walcząc łącznie o 153 komplety medali. Organizatorzy przewidzieli dokładnie po 73 konkurencje medalowe dla kobiet oraz mężczyzn. Dodatkowo zaplanowano siedem wydarzeń w formacie mieszanym.

W młodzieżowych igrzyskach wezmą udział delegacje 204 narodowych komitetów olimpijskich. Reprezentacja Polski liczy 24 zawodników i zawodniczek, którzy wystartują w 12 różnych dyscyplinach. Zgodnie z decyzją MKOl, sportowcy z Rosji mogą startować pod swoją flagą i usłyszeć hymn w przypadku zwycięstwa, kończąc tym samym okres występów neutralnych od 2022 roku. Same zawody w Dakarze planowano pierwotnie na 2022 rok, ale z powodu pandemii COVID-19 konieczne było ich przełożenie.