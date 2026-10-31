Zwycięstwo Widzewa Łódź w Sosnowcu. MB Zagłębie uległo w emocjonującym meczu

Wygrana Widzewa Łódź

Ekstraklasa koszykarek dostarczyła kolejnych emocji. W najnowszym spotkaniu MB Zagłębie Sosnowiec zmierzyło się z Widzewem Łódź. Spotkanie zakończyło się wynikiem 72:83 na korzyść drużyny przyjezdnej. Poszczególne kwarty meczu kończyły się rezultatami: 21:25, 24:21, 16:17 oraz 11:20, co świadczy o zaciętej walce na parkiecie, szczególnie w pierwszych trzech częściach gry.

Kluczowa dla losów spotkania okazała się czwarta kwarta. Koszykarki Widzewa Łódź zdominowały ten fragment meczu, wygrywając go dziewięcioma punktami. To pozwoliło im na wypracowanie bezpiecznej przewagi i ostateczne odniesienie cennego wyjazdowego zwycięstwa w ekstraklasie.

Kto zdobył najwięcej punktów?

Wśród zawodniczek MB Zagłębia Sosnowiec najskuteczniejsza na parkiecie była Beatrix Meresz. Zanotowała ona na swoim koncie 23 punkty, będąc zdecydowaną liderką swojej drużyny. Dwucyfrowe zdobycze punktowe osiągnęły również Aleksandra Zięmborska (11 punktów) oraz Jada Walker (10 punktów). Pozostałe punkty dorzuciły Marta Vargas (9), Justyna Adamczuk (9), Nadia Kłobukowska (8) i Martyna Jasiulewicz (2).

Po stronie zwycięskiego Widzewa Łódź bezkonkurencyjna okazała się Isis Beh. Zawodniczka z Łodzi zdobyła aż 25 punktów, co było najlepszym indywidualnym wynikiem w tym spotkaniu. Znaczący wkład w wygraną miały także Cameron Swartz z 17 punktami oraz Anna Pawłowska, która rzuciła 11 punktów. Ponadto dla Widzewa punktowały: Karolina Stefańczyk (9), Julia Grądzka (8), Lucie Svatonova (7), Natalia Chałupka (3) oraz Alicja Żytkowska (3).