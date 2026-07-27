Kim jest Martyna Marcinkowska? Finalistka Miss Polski 2026 stawia na prawo i wielkie marzenia

Kariera prawnicza zbudowana na zaufaniu i partnerstwie

Wyobraźcie sobie kobietę, która równie pewnie czuje się przed obiektywem aparatu, co w gąszczu zawiłych przepisów. Martyna Marcinkowska ma 26 lat, pochodzi z malowniczej miejscowości Konieczno w województwie świętokrzyskim i jest dumną absolwentką prawa na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Obecnie rozwija swoje kompetencje jako aplikantka w kancelarii radcy prawnego, udowadniając, że ambicja to jej drugie imię.

W swojej przyszłości zawodowej reprezentantka Ziemi Świętokrzyskiej stawia na prawo cywilne oraz gospodarcze. Jak sama podkreśla, nie interesuje jej jednorazowa obsługa klientów. Jej wielkim celem jest stworzenie własnej kancelarii, w której fundamentem będą długofalowe, oparte na zaufaniu relacje i prawdziwe partnerstwo. To nowoczesne spojrzenie na biznes prawniczy idealnie wpisuje się w jej dojrzały charakter.

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Włoskie wojaże i marzenia o rejsie życia

Gdy tylko finalistka Miss Polski 2026 zamyka laptopa i odkłada prawnicze tomy, jej myśli uciekają w stronę słonecznego południa Europy. Podróże to jej wielka pasja, a ulubionym kierunkiem bez wątpienia pozostają Włochy. Czy wiedzieliście, że Martyna ma już na swojej liście marzeń precyzyjnie zaplanowany scenariusz idealnego odpoczynku?

Jej największym pragnieniem jest zorganizowanie długiego rejsu wzdłuż urokliwego wybrzeża Adriatyku. Trasa tego wymarzonego wyjazdu miałaby prowadzić od romantycznej Wenecji, aż po zachwycające zakątki regionu Friuli-Wenecja Julijska. Taka wizja idealnie pokazuje, że 26-latka ceni sobie nie tylko ambitne cele zawodowe, ale też potrafi pielęgnować w sobie prawdziwego ducha odkrywcy.

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Wartości, które napędzają do działania

Nowoczesny wizerunek ambitnej prawniczki to tylko jedna strona medalu. Martyna otwarcie przyznaje, że na równi z sukcesem zawodowym stawia życie prywatne – jej wielkim celem jest założenie rodziny i stworzenie pełnego ciepła, bezpiecznego domu. W wolnych chwilach relaksuje się w kuchni, a jej sposobem na odstresowanie jest pieczenie, którym umila czas swoim bliskim.

Do życiowych wyzwań podchodzi z niezwykłym spokojem i dystansem. – Warto wierzyć w siebie i próbować, nawet jeśli cel wydaje się odległy – podkreśla Martyna Marcinkowska. Te słowa są najlepszym dowodem na to, że do walki o najwyższe trofea w konkursie Miss Polski podchodzi z autentyczną wiarą we własne możliwości.

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Finałowe emocje: kiedy poznamy nową Miss Polski 2026?

O tym, czy Martyna Marcinkowska zrealizuje swoje kolejne wielkie marzenie, dowiemy się już niebawem. Wielki finał 37. edycji konkursu Miss Polski 2026 odbędzie się w niedzielę, 2 sierpnia 2026 roku w malowniczym Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu, który pełni rolę Gospodarza wydarzenia. O prestiżową koronę i nagrodę główną o wartości 100 000 złotych powalczą 24 wyjątkowe finalistki, a transmisję na żywo w ramach Festiwalu Piękna 2026 będzie można śledzić na antenie Telewizji Polsat punktualnie od godziny 19:55.

Tegoroczna gala zapowiada się niezwykle spektakularnie. Reżyserią widowiska zajmie się Joanna Majorkiewicz, a o perfekcyjną choreografię zadba Anna Bubnowska. Na scenie w roli prowadzących zobaczymy niezastąpiony duet: Agnieszkę Hyży i Ilonę Krawczyńską, natomiast oprawę muzyczną zapewnią gwiazdy polskiej sceny – Cleo, Tatiana Okupnik, Antek Smykiewicz oraz chór Sound'n'Grace. W jury, które podejmie tę najtrudniejszą decyzję, zasiądą m.in. Ida Nowakowska oraz nowo wybrani Miss i Mister Supranational 2026. Na koniec wieczoru ustępująca Miss Polski 2025, Oliwia Mikulska, przekaże koronę swojej następczyni. Czy trafi ona do reprezentantki województwa świętokrzyskiego?

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