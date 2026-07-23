Kim jest Klaudia Bartoszek? Finalistka Miss Polski 2026 zgłębia tajemnice kosmosu

Z Łomży na skandynawskie salony

Choć pochodzi z Łomży, a w konkursie dumnie reprezentuje województwo pomorskie, na co dzień jej życie toczy się na północy Europy. Klaudia Bartoszek z powodzeniem łączy artystyczną duszę ze ścisłym, analitycznym myśleniem. 26-latka zdobyła już wykształcenie w prestiżowej szkole mody i projektowania Kristiania w Oslo.

Obecnie kontynuuje rozwój akademicki na Norweskim Uniwersytecie Nauki i Technologii (NTNU) w Trondheim, uznawanym za jedną z najlepszych uczelni technicznych świata. Studiuje tam rozwój biznesu w środowisku wirtualnym, co pokazuje jej otwarte i nowoczesne podejście do budowania kariery. Kandydatka do tytułu Miss Polski 2026 jest doskonałym przykładem na to, że granice na mapie to dziś wyłącznie kwestia osobistego wyboru.

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Moda, biznes i kosmiczne inspiracje

Klaudia odważnie stawia kolejne kroki w świecie designu, co potwierdza fakt, że jej dyplomowa kolekcja trafiła na prestiżowy wybieg Oslo Runway. Jako duma swojej uczelni, zaprezentowała się tam podczas cenionego przeglądu młodej mody skandynawskiej. W jej codziennym życiu twórczość i malarstwo płynnie przenikają się z budowaniem własnego, autorskiego brandu.

Pasjonuje się nie tylko sztuką, ale i kosmosem – w wolnych chwilach najchętniej czyta o astrofizyce.

Jej podróżniczym marzeniem jest daleka wyprawa do Peru.

W ciągu najbliższych trzech lat chce zadebiutować z własną marką odzieżową na rynku.

Siła sprawcza i sięganie po więcej

Dla 26-latki udział w ogólnopolskim konkursie piękności to tylko jeden z elementów szeroko zakrojonego planu na życie. Reprezentantka Pomorza ma jasno określone priorytety i na każdym kroku udowadnia, że konsekwentna praca potrafi przynieść znakomite rezultaty. Sama przyznaje, że jej filozofia opiera się na nieustannym kreowaniu własnej rzeczywistości.

– Jeżeli coś istnieje i jest osiągalne dla innych, ja również mogę po to sięgnąć. A jeśli jeszcze tego nie ma, mogę stworzyć to od podstaw – zaznacza Klaudia Bartoszek, dając wyraz swojej determinacji i pewności siebie w drodze po marzenia.

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Kiedy zapadną kluczowe decyzje w walce o koronę?

Przed Klaudią oraz jej 23 kontrkandydatkami najważniejszy sprawdzian, w którym wielomiesięczne przygotowania zwieńczy jeden wyjątkowy wieczór. Ostatnie tygodnie to dla finalistek intensywny czas prób i wyzwań, które doprowadzą je na największą scenę w kraju, gdzie zaprezentują przed widzami nie tylko urodę, ale przede wszystkim swoją osobowość.

Wielki finał 37. edycji Miss Polski 2026 odbędzie się w niedzielę, 2 sierpnia 2026 roku, w malowniczym Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu w ramach Festiwalu Piękna 2026. Transmisję na żywo z wydarzenia, wyreżyserowanego przez Joannę Majorkiewicz, będzie można śledzić w Telewizji Polsat od godziny 19:55. Na nową Miss czeka zaszczytny tytuł oraz nagroda główna w wysokości 100 000 zł. O imponującą choreografię zadba Anna Bubnowska, a widowisko poprowadzą niezastąpione Agnieszka Hyży i Ilona Krawczyńska. O wyjątkową oprawę muzyczną postarają się m.in. Cleo, Tatiana Okupnik, Antek Smykiewicz oraz Sound'n'Grace. Swoją następczynię ukoronuje ustępująca Miss Polski 2025, Oliwia Mikulska, a w jury zasiądzie m.in. Ida Nowakowska wraz z nowo wybranymi Miss i Misterem Supranational 2026.

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