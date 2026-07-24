Kim jest Liwia Drożyńska? Finalistka Miss Polski 2026 ma zaskakujące wykształcenie

Od biologii sądowej do holistycznego dbania o zdrowie

Choć na co dzień żyje w świecie fitnessu i zdrowego odżywiania, Liwia Drożyńska ma za sobą niezwykle intrygującą ścieżkę akademicką. Ta 25-latka z Bydgoszczy jest absolwentką biologii sądowej, którą ukończyła na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wybór tak nieszablonowego kierunku doskonale pokazuje, że kandydatka na Miss Polski potrafi zaskakiwać, łącząc analityczny umysł z wielką wrażliwością i nieszablonowym podejściem do nauki.

Z czasem jej zainteresowania zwróciły się jednak ku wiedzy o ludzkim organizmie z perspektywy prewencji oraz dbania o dobrostan fizyczny. Dziś mieszkanka województwa kujawsko-pomorskiego realizuje się zawodowo jako instruktorka pilatesu klasycznego oraz na maszynach reformer. Z powodzeniem łączy tę aktywność z pracą trenerki personalnej i dyplomowanej dietetyczki, udowadniając, że świadome budowanie sylwetki opiera się przede wszystkim na solidnych, naukowych fundamentach.

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Misja wspierania kobiet i żelazna dyscyplina

Wiedza Liwii wykracza daleko poza standardowe plany treningowe czy proste jadłospisy kaloryczne. 25-latka kładzie ogromny nacisk na specjalistyczną dietetykę – przeszła certyfikowane szkolenia z zakresu dietetyki onkologicznej, w tym z żywienia pacjentów w warunkach domowych. Jej wielką pasją i polem eksperckim jest także projektowanie zbilansowanych diet dla kobiet borykających się z trudnymi zaburzeniami hormonalnymi. To właśnie realna pomoc w przywracaniu zdrowotnej równowagi daje jej największą zawodową satysfakcję.

Sukces i imponująca forma w jej przypadku nie są dziełem ślepego losu, lecz efektem ogromnej determinacji. Bydgoszczanka to prawdziwy tytan pracy – każdy swój dzień rozpoczyna od treningu już o szóstej rano. Sama zresztą z uśmiechem podkreśla, że w jej życiu konsekwencja dawno przestała być tylko pięknie brzmiącą teorią, a stała się po prostu niezachwianym codziennym nawykiem.

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Plany na przyszłość, w których uroda łączy się z biznesem

Liwia ma w głowie bardzo precyzyjną wizję swojego dalszego rozwoju zawodowego. W przyszłości planuje otworzyć autorskie studio, w którym pod jednym dachem połączy treningi personalne, zajęcia z pilatesu oraz specjalistyczne konsultacje dietetyczne. Jak sama przyznaje, start w ogólnopolskim konkursie piękności traktuje jako platformę do komunikowania znacznie szerszych wartości. – Chcę pokazać, że piękno to nie tylko wygląd, ale też osobowość, wartości i pasja – deklaruje reprezentantka Kujaw i Pomorza.

Kiedy zapadnie ostateczny werdykt w walce o koronę?

Unikalne wykształcenie, konsekwencja w działaniu i ogromna pasja do propagowania zdrowia niewątpliwie wyróżniają Liwię na tle pozostałych uczestniczek. Czy to właśnie jej charyzma i nieszablonowy profil przekonają do siebie jurorów? O tym przekonamy się już wkrótce, gdyż emocjonująca rywalizacja 24 finalistek wielkimi krokami zbliża się do punktu kulminacyjnego.

Wielki finał 37. edycji Miss Polski odbędzie się w niedzielę, 2 sierpnia 2026 roku, w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu w ramach tegorocznego Festiwalu Piękna. Transmisję na żywo będzie można śledzić w Telewizji Polsat od godziny 19:55. O fenomenalną oprawę gali, reżyserowanej przez Joannę Majorkiewicz z choreografią Anny Bubnowskiej, zadbają takie gwiazdy sceny muzycznej jak Cleo, Tatiana Okupnik, Antek Smykiewicz czy chór Sound'n'Grace. Imprezę poprowadzi uwielbiany przez widzów duet: Agnieszka Hyży i Ilona Krawczyńska. W jury, obok Idy Nowakowskiej oraz nowo wybranych Miss i Mistera Supranational 2026, zasiądą eksperci z branży mody i show-biznesu. Na zwyciężczynię czeka nagroda o wartości 100 000 zł, a wymarzoną koronę przekaże nowej najpiękniejszej Polce ustępująca Miss Polski 2025, Oliwia Mikulska.

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