Zatrzymanie w powiecie opolskim. 38-latek podejrzany o znęcanie się nad partnerką i podpalenie samochodu

Przemoc domowa w powiecie opolskim

Funkcjonariusze prowadzący sprawę ustalili, że 38-letni mężczyzna znęcał się nad kobietą, z którą wspólnie mieszkał. Będąc pod wpływem alkoholu, podejrzany wszczynał awantury domowe, podczas których wyzywał partnerkę oraz niszczył przedmioty należące do niej. Według ustaleń policji agresja mężczyzny przejawiała się także w sferze fizycznej, ponieważ miał on popychać, szarpać oraz uderzać pokrzywdzoną. Mężczyzna kierował również pod adresem kobiety groźby pozbawienia życia oraz zapowiadał zniszczenie jej samochodu.

Podpalenie auta i uszkodzenie ciała

Śledczy zebrali dowody na konkretne sytuacje, które miały miejsce w 2026 roku. Pod koniec maja 2026 roku mężczyzna zabrał pojazd partnerki w celu krótkotrwałego użycia, a także spowodował u niej obrażenia ciała w wyniku użycia siły fizycznej. Kolejne zdarzenia odnotowano w lipcu, a dokładnie 19 lipca 2026 roku 38-latek naruszył nietykalność cielesną kobiety. Natomiast wieczorem 20 lipca 2026 roku podejrzany podpalił należący do niej samochód, który w wyniku pożaru spłonął całkowicie. Wartość strat oszacowano na około 60 000 zł.

Tymczasowy areszt dla 38-latka

Z ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna dwukrotnie groził pozbawieniem życia także koleżance swojej partnerki. Dopiero po tych wydarzeniach pokrzywdzona kobieta zdecydowała się zgłosić sprawę służbom i złożyć oficjalne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Na wniosek policji oraz prokuratora sąd zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Za postawione mu zarzuty, obejmujące między innymi znęcanie się, spowodowanie obrażeń ciała i zniszczenie mienia, 38-latkowi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl