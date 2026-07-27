Zatrzymanie w powiecie opolskim. 38-latek podejrzany o znęcanie się nad partnerką i podpalenie samochodu

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-07-27 14:00

Policjanci z Dobrzenia Wielkiego zatrzymali 38-letniego mieszkańca powiatu opolskiego podejrzanego o szereg przestępstw wobec swojej partnerki. Mężczyzna usłyszał łącznie 6 zarzutów, w tym za znęcanie się fizyczne i psychiczne oraz uszkodzenie mienia. Funkcjonariusze ustalili, że do zabronionych czynów dochodziło w okresie od stycznia 2025 roku do lipca 2026 roku.

Fragment radiowozu z napisem Policja. O aresztowaniu 38-latka za znęcanie się nad kobietą przeczytasz na Eska.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Policja-Fragment radiowozu z napisem Policja

Przemoc domowa w powiecie opolskim

Funkcjonariusze prowadzący sprawę ustalili, że 38-letni mężczyzna znęcał się nad kobietą, z którą wspólnie mieszkał. Będąc pod wpływem alkoholu, podejrzany wszczynał awantury domowe, podczas których wyzywał partnerkę oraz niszczył przedmioty należące do niej. Według ustaleń policji agresja mężczyzny przejawiała się także w sferze fizycznej, ponieważ miał on popychać, szarpać oraz uderzać pokrzywdzoną. Mężczyzna kierował również pod adresem kobiety groźby pozbawienia życia oraz zapowiadał zniszczenie jej samochodu.

Podpalenie auta i uszkodzenie ciała

Śledczy zebrali dowody na konkretne sytuacje, które miały miejsce w 2026 roku. Pod koniec maja 2026 roku mężczyzna zabrał pojazd partnerki w celu krótkotrwałego użycia, a także spowodował u niej obrażenia ciała w wyniku użycia siły fizycznej. Kolejne zdarzenia odnotowano w lipcu, a dokładnie 19 lipca 2026 roku 38-latek naruszył nietykalność cielesną kobiety. Natomiast wieczorem 20 lipca 2026 roku podejrzany podpalił należący do niej samochód, który w wyniku pożaru spłonął całkowicie. Wartość strat oszacowano na około 60 000 zł.

Tymczasowy areszt dla 38-latka

Z ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna dwukrotnie groził pozbawieniem życia także koleżance swojej partnerki. Dopiero po tych wydarzeniach pokrzywdzona kobieta zdecydowała się zgłosić sprawę służbom i złożyć oficjalne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Na wniosek policji oraz prokuratora sąd zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Za postawione mu zarzuty, obejmujące między innymi znęcanie się, spowodowanie obrażeń ciała i zniszczenie mienia, 38-latkowi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl