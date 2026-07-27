Maria Sadowska wystąpi w show Polsatu. "Twoja twarz brzmi znajomo" rośnie w siłę

Wiadomo, kogo zobaczymy w „Twoja twarz brzmi znajomo”

Polska wokalistka, reżyserka i scenarzystka zasili grono uczestników 23. odsłony popularnego formatu „Twoja twarz brzmi znajomo”. Należy do Polskiej Akademii Fonograficznej, a na jej koncie reżyserskim widnieją takie głośne tytuły, jak „Sztuka kochania”, „Pokusa” oraz „Dziewczyny z Dubaju”. Doskonale radziła sobie także w roli trenerki w formacie „The Voice of Poland”. W dorobku posiada wydawnictwa jazzowe i taneczne. Jesienią dowiemy się, w jaki sposób odnajdzie się w skomplikowanych metamorfozach scenicznych.

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Muzyczny dorobek Marii Sadowskiej. Piosenki i styl

Swoje pierwsze kroki na scenie stawiała jeszcze w dzieciństwie, występując z zespołem Tęcza, by następnie wykreować charakterystyczny i dojrzały styl. Od lat funkcjonuje na scenie jako autorka tekstów, kompozytorka i wokalistka, której twórczość stanowi interesującą mieszankę elektroniki, popu, jazzu i funku. Jej muzyczny dorobek obejmuje dziewięć płyt. Znalazły się wśród nich m.in. krążek „Marysia Sadowska” z 2004 roku, zawierający utwory stworzone do poezji Juliana Tuwima oraz Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Wydała także płyty „Tribute to Komeda” z 2006 roku, która - naszym skromnym zdaniem - na zawsze zapisze się w historii polskiej muzyki, rok później „Gwiazdę dla każdego” oraz „Demakijaż” z roku 2009. Później ukazały się jeszcze projekty „Jazz na ulicach” z 2014 roku i wydany w 2020 roku „Początek nocy”. Ostatnią pozycję promował wspólny utwór z Kayah zatytułowany „Kocham Cię”, który w rzeczywistości Marysia napisała dla swojego męża z okazji ich ślubu.

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Kontrowersyjne filmy Sadowskiej

Maria Sadowska cieszy się również ogromną popularnością jako polska reżyserka. Jest absolwentką warszawskiej Akademii Filmu i Telewizji oraz PWSFTviT w Łodzi. W roli reżyserki zadebiutowała w 2009 roku, a prawdziwym punktem zwrotnym okazał się jej pełnometrażowy dramat z 2012 roku zatytułowany „Dzień kobiet”, opowiadający historię pracownicy sieci handlowej walczącej o swoje prawa. Największy finansowy sukces odniosła, pracując nad biograficznym obrazem „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej” z 2017 roku. Historię życia pisarki obejrzało w kinach ponad dwa miliony osób, co uczyniło produkcję jednym z największych hitów tamtego okresu. Później, w 2021 roku zrealizowała głośny projekt „Dziewczyny z Dubaju”, a dwa lata później wypuściła dramat „Pokusa”, gdzie wiodącą rolę zagrała Helena Englert.

Czekacie na kolejną edycję uwielbianego przez widzów show „Twoja twarz brzmi znajomo”?