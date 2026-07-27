Paulina Krupińska zrobiła wyjątek. Pokazała urocze zdjęcie z dziećmi

Początki kariery Krupińskiej i miłość z Karpielem-Bułecką

W 2012 roku Paulina Krupińska zdobyła tytuł Miss Polonia i to otworzyło jej drzwi do wielkiej kariery. Z racji tego, że konkurs został na jakiś czas zawieszony, dzierżyła ten tytuł najdłużej w historii. Na początku miała obawy, czy start w takich wyborach nie przypnie jej łatki, ale z biegiem czasu ugruntowała swoją pozycję w show-biznesie. Tak jak Marcelina Zawadzka, potrafiła wykorzystać tytuł najpiękniejszej Polki do zbudowania silnej pozycji zawodowej.

Kariera telewizyjna Krupińskiej zaczęła się w 2013 roku, kiedy pojawiła się w formacie „Pytanie na śniadanie”. Zaledwie dwanaście miesięcy później związała się z kanałem TVN Style, a od sześciu lat jest twarzą porannego magazynu „Dzień Dobry TVN”. Równie pomyślnie układa się jej życie prywatne. Prezenterka od przeszło dziesięciu lat tworzy udaną relację z 50-letnim Sebastianem Karpielem-Bułecką.

Para poznała się przypadkiem po występie formacji Zakopower. Po krótkim przywitaniu każde poszło w swoją stronę. Krupińska była wówczas partnerką Tadeusza Bachledy-Curusia. Po roku, gdy jej związek dobiegł końca, ponownie natknęła się na muzyka. Stało się to podczas nieplanowanego spotkania w gronie wspólnych znajomych.

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Paulina Krupińska z okazji rocznicy pokazała dzieci

Gdy w 2014 roku pojawili się razem na weselu 39-letniej Rozalii Mancewicz, stało się jasne, że łączy ich coś więcej, choć starali się to ukryć. Rok po tym wydarzeniu powitali na świecie córeczkę Antoninę, a dwa lata później urodził się Jędrzej. Głośne wesele Krupińskiej i Karpiela-Bułecki odbyło się latem 2018 roku w góralskim klimacie.

Obecnie para jest doskonałym dowodem na to, że można godzić karierę medialną ze spokojnym życiem rodzinnym, z dala od blasku fleszy. Mimo dużej aktywności w mediach społecznościowych, Krupińska stara się nie eksponować wizerunku swoich dzieci. Zrobiła jednak odstępstwo od tej reguły przy okazji ósmej rocznicy ślubu.

Świętujemy kolejną rocznicę ślubu - napisała pod wspólnym zdjęciem mężem, córką i synem.

Na udostępnionym zdjęciu dzieci mają założone ciemne okulary, co nieco ukrywa ich rysy. Da się jednak zauważyć, że szybko dorastają, a 11-letnia Antonina to wykapana mama. Kto wie, może w przyszłości również spróbuje swoich sił w show-biznesie lub, śladem taty, zajmie się muzyką.

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Sebastian Karpiel-Bułecka o pracy i wychowaniu dzieci. Pomagają dziadkowie?