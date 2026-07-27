Miny przeciwpiechotne w Jeleniej Górze. Zatrzymano 39-latka podejrzanego o ich podrzucenie

Ewakuacja galerii handlowej w Jeleniej Górze

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 22 lipca 2026 roku około godziny 19:40. Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze odebrał wtedy zgłoszenie o przedmiocie, który przypominał niewybuch i znajdował się w koszu na śmieci przy galerii handlowej. Na miejsce natychmiast wysłano patrole policji oraz jednostki straży pożarnej. Z uwagi na możliwe zagrożenie dla osób przebywających w pobliżu, podjęto decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji. Obiekt opuściło około 160 osób, a dodatkowo ewakuowano 11 mieszkańców z pobliskich budynków, zabezpieczając teren do czasu zakończenia działań specjalistycznych.

Policyjni saperzy zabezpieczyli dwa niewybuchy

Podczas sprawdzania wyznaczonego terenu policyjni saperzy z Wrocławia odnaleźli dwie miny przeciwpiechotne. Jeden z niebezpiecznych przedmiotów znajdował się w koszu na śmieci, natomiast drugi został odnaleziony w pobliskich zaroślach. Funkcjonariusze zabezpieczyli oba znaleziska, które następnie zostały poddane neutralizacji. Policjanci przy tej okazji przypominają, że wszelkie niewybuchy i amunicja, mimo upływu lat od zakończenia działań wojennych, nadal stanowią duże zagrożenie. Każdy przedmiot przypominający minę, granat lub pocisk powinien być traktowany jako niebezpieczny i natychmiast zgłaszany służbom.

Zatrzymanie 39-latka znanego policji

Praca operacyjna jeleniogórskich kryminalnych pozwoliła na wytypowanie osoby podejrzewanej o pozostawienie materiałów wybuchowych jeszcze tego samego dnia. Funkcjonariusze ustalili, że sprawcą jest 39-letni mężczyzna, który był już wcześniej znany policji z konfliktów z prawem. Podejrzany przez wiele lat odbywał karę pozbawienia wolności za różne przestępstwa i opuścił zakład karny około roku temu. Mężczyzna został zatrzymany przez mundurowych i osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, a funkcjonariusze kontynuują wyjaśnianie wszystkich okoliczności tej sprawy.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla podejrzanego

Mężczyzna usłyszał zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa eksplozji materiałów wybuchowych, które mogły gwałtownie wybuchnąć. Śledczy wskazali, że jego działanie zmusiło do ewakuacji blisko 170 osób i stworzyło realne zagrożenie dla ich zdrowia oraz życia. 25 lipca 2026 roku podejrzany został doprowadzony do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zdecydował o zastosowaniu wobec 39-latka środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za zarzucany czyn grozi mu teraz kara do 8 lat więzienia.

Źródło: Policja.pl