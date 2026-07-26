Julia Frankowicz w Miss Polski 2026. Kim jest finalistka, która nie boi się trudnych wyzwań?

Z małej opolskiej wsi do modowego świata Mediolanu

Julia pochodzi z Klisina na Opolszczyźnie i od zawsze wiedziała, że na sukces musi zapracować sama. Aby zdobyć pieniądze na wymarzone studia i nie obciążać finansowo rodziców, tuż po maturze wyjechała do pracy fizycznej za granicę. W Holandii zajmowała się sortowaniem truskawek, a w Niemczech komisjonowaniem kawy. To doświadczenie ukształtowało jej charakter i nauczyło ogromnego szacunku do ciężkiej pracy od podstaw.

Jej determinacja szybko zaowocowała kolejnymi krokami, które zaprowadziły ją prosto do Mediolanu. Spędziła tam trzy lata, z powodzeniem pracując jako modelka dla takich marek jak Prada, Ralph Lauren czy Max Mara. Co istotne, zagraniczne kontrakty umiejętnie łączyła z wymogami akademickimi – w tym samym czasie studiowała i pisała pracę magisterską z rachunkowości oraz finansów.

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Kariera w audycie i zaskakujące pasje z piłą spalinową w tle

Po powrocie do Polski 25-latka skupiła się na rozwoju w branży finansowej, pracując jako audytorka w jednej z czołowych, globalnych firm consultingowych. Jej obecnym celem zawodowym jest otwarcie własnego biura rachunkowego. Kandydatka do tytułu Miss Polski z Opolszczyzny udowadnia tym samym, że wnikliwy świat biznesu i liczb to przestrzeń, w której czuje się doskonale.

Jeśli myślicie jednak, że po wyjściu z biura Julia zajmuje się wyłącznie odpoczynkiem, jesteście w błędzie. W czasie wolnym najchętniej bierze się za prace remontowe. Sama kładzie kafelki, odnawia mieszkania i z wprawą używa piły spalinowej. Z uśmiechem przyznaje, że nie boi się absolutnie żadnej pracy, skutecznie przełamując wizerunek delikatnej i odrealnionej uczestniczki konkursów piękności.

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Siła płynąca z trudnych doświadczeń i jasny przekaz dla młodych

Nowoczesna kobieta to również taka, która nie boi się głośno mówić o swoich życiowych trudnościach. Julia otwarcie przyznaje, że ma za sobą zmagania z depresją i nie chce, aby ten temat był zamiatany pod dywan. Zwraca uwagę, że milczenie wokół problemów ze zdrowiem psychicznym kosztuje nasze społeczeństwo zbyt wiele, uderzając przede wszystkim w najbardziej bezbronne dzieci i młodzież.

Jej filozofia życiowa jest prosta, ale niezwykle budująca. Jak sama podkreśla w swoich wypowiedziach, nieważne, kim jesteśmy ani skąd wyruszamy w świat – zawsze mamy szansę na realizację własnych marzeń, o ile znajdziemy w sobie odwagę, by chociaż spróbować. To autentyczna postawa, która budzi szacunek i inspiruje do działania.

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Czy korona powędruje na Opolszczyznę? Finałowe emocje już w sierpniu

Czy to właśnie autentyczność, niezwykła pracowitość i biznesowe zacięcie Julii Frankowicz przekonają do siebie jurorów? Odpowiedź poznamy już niebawem, podczas jednego z najważniejszych letnich wydarzeń w polskim show-biznesie.

Wielki finał 37. edycji Miss Polski 2026 odbędzie się w niedzielę, 2 sierpnia 2026 roku w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu, w ramach prestiżowego Festiwalu Piękna 2026. Transmisję na żywo będzie można oglądać na antenie Telewizji Polsat od godziny 19:55. O koronę najpiękniejszej i nagrodę główną o wartości 100 000 złotych powalczą 24 finalistki. Reżyserką widowiska jest Joanna Majorkiewicz, a choreografię przygotowała Anna Bubnowska. Na scenie, którą poprowadzą Agnieszka Hyży i Ilona Krawczyńska, wystąpią muzyczne gwiazdy: Cleo, Tatiana Okupnik, Antek Smykiewicz oraz Sound'n'Grace. Swoją następczynię ukoronuje ustępująca Miss Polski 2025, Oliwia Mikulska, a w jury zasiądą między innymi Ida Nowakowska oraz nowo wybrani Miss i Mister Supranational 2026.

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