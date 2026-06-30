Festiwal Piękna 2026 w Polsacie. Kiedy oglądać Miss Supranational, Mister Supranational i Miss Polski?

Miss Supranational 2026

31 lipca Festiwal Piękna 2026 rozpocznie się od 17. edycji międzynarodowego konkursu Miss Supranational. Do Nowego Sącza przybędzie około 76 kandydatek z wszystkich kontynentów, które przez trzy tygodnie będą poznawać uroki Małopolski, najpierw w Krakowie, a następnie w Krynicy-Zdroju. Polskę reprezentować będzie Oliwia Mikulska – Miss Polski 2025. Galę, wyreżyserowaną przez Macieja Sobocińskiego z choreografią Macieja Zakliczyńskiego, uświetnią występy takich gwiazd jak Octavia, Alicja Szemplińska, Dara, Cleo oraz Gromee. Wieczór poprowadzą Ida Nowakowska i Fezile Mkhize. Nagroda główna to czek o wartości 50 000 dolarów, a o jej przyznaniu zdecydują m.in. Ilona Krawczyńska i Marcelina Zawadzka. Transmisja gali Miss Supranational 2026 już 31 lipca o godzinie 19:55 w Polsacie!

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Mister Supranational 2026

Drugi dzień Festiwalu Piękna, 1 sierpnia, to gratka dla fanów męskiej urody – odbędzie się 10. edycja międzynarodowego konkursu Mister Supranational. To wydarzenie, uznawane za najlepszy konkurs dla mężczyzn na świecie, przyciąga 44 uczestników, w tym polskiego reprezentanta, Mistera Polski 2026 Bartosza Gwiazdę. Panowie, podobnie jak panie, spędzą dwa tygodnie na zgrupowaniach w Krakowie i Krynicy-Zdroju. Główna nagroda to 20 000 dolarów. Galę w Nowym Sączu, reżyserowaną przez Grzegorza Krawca i choreografię Tomasza Barańskiego, uświetnią występy Octavii, FiśBandy, Mateusza Ziółki oraz Tatiany Okupnik. W jury zasiądą m.in. Ilona Krawczyńska i Agnieszka Hyży. Prowadzącymi będą Ida Nowakowska i Fezile Mkhize. Retransmisja gali Mister Supranational 2026 zaplanowana jest na 9 sierpnia o godzinie 19:55 na antenie Polsatu.

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Miss Polski 2026

Spektakularnym finałem Festiwalu Piękna 2026 będzie gala Miss Polski 2026, która odbędzie się w niedzielę 2 sierpnia. To już 37. edycja konkursu, który celebruje nie tylko urodę, ale także osobowość, inteligencję i zaangażowanie społeczne. 24 finalistki, po zgrupowaniach na Sri Lance i w Małopolsce, zaprezentują się w stylizacjach casualowych, sukniach wieczorowych, strojach kąpielowych i sukniach ślubnych. Reżyserią gali zajmie się Joanna Majorkiewicz, a choreografię przygotuje Anna Bubnowska. Koncert poprowadzą Agnieszka Hyży i Ilona Krawczyńska, a na backstage’u z uczestniczkami porozmawiają Olek Sikora i Kasandra Zawal. Oprawę muzyczną zapewnią Sound’n’Grace, Antek Smykiewicz, Blanka i Tatiana Okupnik. W jury zasiądą m.in. Ewa Wachowicz i Ida Nowakowska. Nowa Miss Polski otrzyma koronę, tytuł, nagrody rzeczowe oraz 100 000 zł, a także będzie reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej. Transmisja gali Miss Polski 2026 już 2 sierpnia o godzinie 19:55 w Polsacie!