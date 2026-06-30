Festiwal Piękna 2026 w Polsacie. Kiedy oglądać Miss Supranational, Mister Supranational i Miss Polski?

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-06-30 18:53

Nowy Sącz ponownie stanie się sercem światowego piękna! Telewizja Polsat zaprasza na Festiwal Piękna 2026, jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń lata. Przez trzy dni, od 31 lipca do 2 sierpnia, widzowie będą świadkami emocjonującej rywalizacji o tytuły Miss Supranational, Mister Supranational i Miss Polski. Przygotujcie się na światowej klasy produkcję, występy gwiazd i niezapomniane emocje – wszystko to na żywo na antenie Polsatu!

Miss Supranational 2026

31 lipca Festiwal Piękna 2026 rozpocznie się od 17. edycji międzynarodowego konkursu Miss Supranational. Do Nowego Sącza przybędzie około 76 kandydatek z wszystkich kontynentów, które przez trzy tygodnie będą poznawać uroki Małopolski, najpierw w Krakowie, a następnie w Krynicy-Zdroju. Polskę reprezentować będzie Oliwia Mikulska – Miss Polski 2025. Galę, wyreżyserowaną przez Macieja Sobocińskiego z choreografią Macieja Zakliczyńskiego, uświetnią występy takich gwiazd jak Octavia, Alicja Szemplińska, Dara, Cleo oraz Gromee. Wieczór poprowadzą Ida Nowakowska i Fezile Mkhize. Nagroda główna to czek o wartości 50 000 dolarów, a o jej przyznaniu zdecydują m.in. Ilona Krawczyńska i Marcelina Zawadzka. Transmisja gali Miss Supranational 2026 już 31 lipca o godzinie 19:55 w Polsacie!

ZOBACZ TAKŻE: Finalistki Miss Polski 2026 bawiły się na Sri Lance. Zaroiło się od piękności! Zobaczcie sami

Została Miss Świata i zniknęła. Dlaczego Karolina Bielawska nie jest gwiazdą telewizji?

Mister Supranational 2026

Drugi dzień Festiwalu Piękna, 1 sierpnia, to gratka dla fanów męskiej urody – odbędzie się 10. edycja międzynarodowego konkursu Mister Supranational. To wydarzenie, uznawane za najlepszy konkurs dla mężczyzn na świecie, przyciąga 44 uczestników, w tym polskiego reprezentanta, Mistera Polski 2026 Bartosza Gwiazdę. Panowie, podobnie jak panie, spędzą dwa tygodnie na zgrupowaniach w Krakowie i Krynicy-Zdroju. Główna nagroda to 20 000 dolarów. Galę w Nowym Sączu, reżyserowaną przez Grzegorza Krawca i choreografię Tomasza Barańskiego, uświetnią występy Octavii, FiśBandy, Mateusza Ziółki oraz Tatiany Okupnik. W jury zasiądą m.in. Ilona Krawczyńska i Agnieszka Hyży. Prowadzącymi będą Ida Nowakowska i Fezile Mkhize. Retransmisja gali Mister Supranational 2026 zaplanowana jest na 9 sierpnia o godzinie 19:55 na antenie Polsatu.

Oliwia Mikulska – Miss Polski 2025 w czerwonej sukni z koroną, Mister Supranational 2025 w garniturze z niebieską szarfą, oraz Miss Supranational 2025 w fioletowej sukni z koroną, prezentują się razem przed Festiwalem Piękna. Więcej o tym wydarzeniu przeczytasz na naszym portalu.
Galeria zdjęć 100

Miss Polski 2026

Spektakularnym finałem Festiwalu Piękna 2026 będzie gala Miss Polski 2026, która odbędzie się w niedzielę 2 sierpnia. To już 37. edycja konkursu, który celebruje nie tylko urodę, ale także osobowość, inteligencję i zaangażowanie społeczne. 24 finalistki, po zgrupowaniach na Sri Lance i w Małopolsce, zaprezentują się w stylizacjach casualowych, sukniach wieczorowych, strojach kąpielowych i sukniach ślubnych. Reżyserią gali zajmie się Joanna Majorkiewicz, a choreografię przygotuje Anna Bubnowska. Koncert poprowadzą Agnieszka Hyży i Ilona Krawczyńska, a na backstage’u z uczestniczkami porozmawiają Olek Sikora i Kasandra Zawal. Oprawę muzyczną zapewnią Sound’n’Grace, Antek Smykiewicz, Blanka i Tatiana Okupnik. W jury zasiądą m.in. Ewa Wachowicz i Ida Nowakowska. Nowa Miss Polski otrzyma koronę, tytuł, nagrody rzeczowe oraz 100 000 zł, a także będzie reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej. Transmisja gali Miss Polski 2026 już 2 sierpnia o godzinie 19:55 w Polsacie!

festiwal piękna
Polsat
Mister Supranational
Miss Polski
Miss Supranational