Polka zachwyca na zgrupowaniu Miss Supranational 2026. Oliwia Mikulska z szansą na koronę?

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-07-22 14:00

Oliwia Mikulska reprezentuje Polskę na konkursie Miss Supranational 2026. Zeszłoroczna Miss Polski zachwyca na zgrupowaniu przed eliminacjami i wielkim finałem. Na zdjęciach prezentuje się znakomicie! Czy nasz kraj ma szansę na pierwszą koronę? Polska od lat czeka na drugą koronę w tym konkursie.

Oliwia Mikulska zostanie Miss Supranational 2026?

Rozpoczęło się zgrupowanie przed konkursem Miss Supranational 2026, w którym udział weźmie blisko 70 kandydatek z różnych zakątków świata. Aktualnie panująca Eduarda Braum z Brazylii już wkrótce przekaże koronę swojej następczyni. Kto to będzie? Fani konkursów piękności są zgodni, że to bardzo trudna do przewidzenia edycja i wynik może być bardzo zaskakujący. Jakie szanse ma reprezentantka Polski? Jej stylizacje na zgrupowaniu są oceniane bardzo dobrze. Jest też komunikatywna i nawiązała dobre relacje z konkurentkami. Warto dodać, że jest gospodynią, ponieważ konkurs odbywa się w Polsce. Ostatni raz nasz kraj wygrał w 2011 roku, kiedy po koronę sięgnęła Monika Lewczuk. Czy Oliwia Mikulska pójdzie w jej ślady? Dowiemy się podczas wielkiego finału.

Olśniewająca Ewa Wachowicz skradła show na gali Miss Polski. Wszyscy patrzyli tylko na jedno

Kim jest Oliwia Mikulska?

21-letna Oliwia Mikulska pochodzi z Żar. W 2025 roku została Miss Polski. Niedawno obroniła pracę licencjacką na kierunku finanse i rachunkowość, jednak jej największą pasją jest bezinteresowna pomoc innym. Od lat aktywnie działa jako wolontariuszka - regularnie odwiedza małych pacjentów na oddziałach onkologicznych we współpracy z Fundacją Spełnionych Marzeń, wspiera profilaktykę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz angażuje się w pomoc seniorom. Za swoją społeczną postawę została wyróżniona m.in. tytułem Ambasadora Zdrowia przyznanym przez NFZ. W trakcie swojego rocznego panowania reprezentowała Polskę na arenie międzynarodowej, odwiedzając m.in. Chicago, Sri Lankę oraz Republikę Południowej Afryki, gdzie wspierała projekty edukacyjne dla dzieci.

Oliwia Mikulska
Galeria zdjęć 10

Miss Supranational 2026 - kiedy i gdzie oglądać?

Finałowa gala Miss Supranational 2026 odbędzie się w Nowym Sączu. Zaplanowana jest na piątek, 31 lipca. Wydarzenie poprowadzą Ida Nowakowska i Fezile Mkhize, a gośćmi muzycznymi będą Alicja Szemplińska, Blanka i Oktavvia. Transmisję na żywo będzie można oglądać w Polsacie. 

festiwal piękna
Miss Polski
Miss Supranational