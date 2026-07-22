Polka zachwyca na zgrupowaniu Miss Supranational 2026. Oliwia Mikulska z szansą na koronę?

Oliwia Mikulska zostanie Miss Supranational 2026?

Rozpoczęło się zgrupowanie przed konkursem Miss Supranational 2026, w którym udział weźmie blisko 70 kandydatek z różnych zakątków świata. Aktualnie panująca Eduarda Braum z Brazylii już wkrótce przekaże koronę swojej następczyni. Kto to będzie? Fani konkursów piękności są zgodni, że to bardzo trudna do przewidzenia edycja i wynik może być bardzo zaskakujący. Jakie szanse ma reprezentantka Polski? Jej stylizacje na zgrupowaniu są oceniane bardzo dobrze. Jest też komunikatywna i nawiązała dobre relacje z konkurentkami. Warto dodać, że jest gospodynią, ponieważ konkurs odbywa się w Polsce. Ostatni raz nasz kraj wygrał w 2011 roku, kiedy po koronę sięgnęła Monika Lewczuk. Czy Oliwia Mikulska pójdzie w jej ślady? Dowiemy się podczas wielkiego finału.

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Kim jest Oliwia Mikulska?

21-letna Oliwia Mikulska pochodzi z Żar. W 2025 roku została Miss Polski. Niedawno obroniła pracę licencjacką na kierunku finanse i rachunkowość, jednak jej największą pasją jest bezinteresowna pomoc innym. Od lat aktywnie działa jako wolontariuszka - regularnie odwiedza małych pacjentów na oddziałach onkologicznych we współpracy z Fundacją Spełnionych Marzeń, wspiera profilaktykę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz angażuje się w pomoc seniorom. Za swoją społeczną postawę została wyróżniona m.in. tytułem Ambasadora Zdrowia przyznanym przez NFZ. W trakcie swojego rocznego panowania reprezentowała Polskę na arenie międzynarodowej, odwiedzając m.in. Chicago, Sri Lankę oraz Republikę Południowej Afryki, gdzie wspierała projekty edukacyjne dla dzieci.

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Miss Supranational 2026 - kiedy i gdzie oglądać?

Finałowa gala Miss Supranational 2026 odbędzie się w Nowym Sączu. Zaplanowana jest na piątek, 31 lipca. Wydarzenie poprowadzą Ida Nowakowska i Fezile Mkhize, a gośćmi muzycznymi będą Alicja Szemplińska, Blanka i Oktavvia. Transmisję na żywo będzie można oglądać w Polsacie.