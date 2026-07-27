Zatrzymanie w Zwierzyńcu. 23-latek poszukiwany europejskim nakazem aresztowania

Poszukiwania 23-latka przez lubelskich policjantów

Funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie precyzyjnie ustalili miejsce pobytu poszukiwanego mężczyzny. Od czerwca 2026 roku za 23-latkiem wystawiony był europejski nakaz aresztowania, który wiązał się z przestępstwami narkotykowymi. Policjanci operacyjnie dowiedzieli się, że poszukiwany może ukrywać się na terenie Zwierzyńca. Sukces akcji był efektem ścisłej współpracy z funkcjonariuszami z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji oraz mundurowymi z Niemiec.

Zaskoczenie podczas zatrzymania w Zwierzyńcu

Do zatrzymania doszło pod koniec ubiegłego tygodnia, kiedy lubelscy tak zwani łowcy głów pojawili się w Zwierzyńcu. 23-latek był kompletnie zaskoczony obecnością policjantów i nie spodziewał się, że jego kryjówka zostanie odkryta. Mundurowi przeprowadzili czynności sprawnie i uniemożliwili mężczyźnie jakąkolwiek reakcję. Zatrzymany obecnie czeka na dalsze procedury prawne, które umożliwią jego przekazanie zagranicznym służbom. Wspólne działania różnych jednostek policji pozwoliły na skuteczne zakończenie poszukiwań prowadzonych na szeroką skalę.

Ekstradycja i kryminalna historia mężczyzny

Zatrzymanego 23-latka czeka teraz ekstradycja do Niemiec, gdzie zgodnie z procedurami ma trafić do tymczasowego aresztu. To nie jest pierwszy konflikt z prawem tego młodego człowieka, ponieważ w przeszłości odbywał on już wyroki pozbawienia wolności. Wcześniejsze kary dotyczyły włamań oraz kradzieży, których dopuścił się na terenie Niemiec. Policja przypomina mieszkańcom, że wszelkie informacje o osobach ukrywających się można przekazywać bezpośrednio do Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób pod numerem telefonu 798 003 676.

Źródło: Policja.pl