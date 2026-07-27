Oliwia Mikulska walczy o tytuł Miss Supranational. Właśnie obroniła licencjat, pokazała zdjęcia!

Droga Oliwii Mikulskiej do tytułu Miss Polski nie była łatwa

Ostatnie miesiące z życia Oliwii Mikulskiej to prawdziwy pokaz niezwykłej wytrwałości. Jej kariera nie była natychmiastowym sukcesem, ponieważ po drodze pojawiały się bolesne potknięcia, z których wyciągała odpowiednie wnioski. Taka postawa pozwoliła jej dotrzeć na sam szczyt. Mało kto zdaje sobie sprawę z faktu, że obecnie panująca Miss Polski próbowała swoich sił w tym konkursie aż dwukrotnie. Choć pierwszy start zakończył się niepowodzeniem, dziewczyna nie złożyła broni i postanowiła udowodnić sobie własną wartość podczas kolejnej edycji.

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Między pierwszym a drugim startem zmieniło się bardzo dużo. Przede wszystkim ja sama byłam dojrzalszą osobą. Za pierwszym razem podchodziłam do konkursu z dużą ekscytacją, ale też z pewną niewiadomą. Podczas drugiego startu wiedziałam już, czego się spodziewać i nad czym chcę pracować - wspomina.

Chociaż za pierwszym razem tytuł najpiękniejszej Polki przeszedł jej koło nosa, włodarze konkursu szybko dostrzegli w niej wielki talent. Zdecydowano, że to właśnie Oliwia Mikulska poleci do Chin jako polska delegatka na wybory Miss Friendship International. Ten wyjazd okazał się prawdziwym punktem zwrotnym w jej życiu. Zdobyła tam tytuł I Wicemiss, uświadamiając sobie jednocześnie, że w branży beauty wygląd to zaledwie jeden z wielu elementów. Równie kluczowe okazały się silna psychika, autentyczność oraz niezachwiana pewność siebie.

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Pierwsza porażka nauczyła mnie rzeczy, których prawdopodobnie nie nauczyłabym się po zwycięstwie. Nauczyła mnie cierpliwości, pokory i tego, że nie wszystko przychodzi od razu. Gdybym wygrała za pierwszym razem, być może nie miałabym takiej świadomości - przyznaje Oliwia.

Oliwia Mikulska łączyła obowiązki Miss Polski ze studiami

Powszechnie uważa się, że noszenie korony najpiękniejszej to głównie ekskluzywne imprezy, pozowanie na ściankach i życie pozbawione trosk. Codzienność Oliwii Mikulskiej mocno odbiegała od tego stereotypowego wyobrażenia. Zwycięstwo w prestiżowym plebiscycie nie zwolniło jej z dotychczasowych zadań. Godzenie nauki na uczelni z pracą i licznymi wyjazdami w roli Miss Polski wymagało żelaznej dyscypliny. Sesje, oficjalne spotkania czy podróże do tak odległych miejsc jak Sri Lanka, Republika Południowej Afryki oraz Chicago trzeba było wpisywać w kalendarz tuż obok sesji egzaminacyjnej i wykładów.

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Nie zawsze było łatwo. Bywały dni bardzo intensywne - rano zajęcia na uczelni, później obowiązki zawodowe, wydarzenie związane z koroną, a wieczorem przygotowania do egzaminów lub nauka - opowiada Mikulska.

Zdobyte doświadczenie postanowiła przekuć w naukowy sukces. Niespełna dwa tygodnie temu Oliwia obroniła pracę dyplomową z zakresu finansów i rachunkowości, w której dokładnie przeanalizowała ekonomiczne aspekty konkursu Miss Polski. Jej wnioski jednoznacznie wskazują, że zwycięstwo daje nie tylko prestiż, ale stanowi ogromną machinę promocyjną i świetną inwestycję w przyszłość uczestniczek. Współpraca z profesjonalistami, liczne szkolenia, prestiżowe sesje zdjęciowe oraz dary od sponsorów przekładają się na wymierne korzyści ułatwiające start w dorosłe życie.

Chciałam spojrzeć na to wydarzenie nie tylko z perspektywy uczestniczki, ale również bardziej analitycznie. Najbardziej zaskoczyło mnie to, jak wiele elementów wpływa na realną wartość takiego wydarzenia - nie tylko sama gala, ale także zasięg medialny, działania promocyjne, współprace i wpływ społeczny – wyjaśnia.

Oliwia zaznacza przy okazji, że finalistki otrzymują ze strony organizatorów gigantyczne oparcie, które przynosi owoce jeszcze przez wiele miesięcy po uroczystym finale.

Dziewczyny otrzymują ogromne wsparcie: intensywne szkolenia, warsztaty z ekspertami, profesjonalne sesje czy wartościowe prezenty od partnerów. To wszystko ma swoją konkretną wycenę i buduje zaplecze, z którego korzysta się jeszcze długo po finale.

Działalność charytatywna Oliwii Mikulskiej

Miniony rok upłynął jej w blasku fleszy, na podróżach i rozmowach z mediami, jednak sama zainteresowana zaznacza, że najważniejszy jest dla niej kontakt z drugim człowiekiem. Oliwia Mikulska od najmłodszych lat aktywnie uczestniczy w rozmaitych akcjach pomocowych. Jeszcze zanim założyła koronę, regularnie wspierała chorych, działała w studenckich organizacjach wolontariackich i kooperowała z fundacjami dbającymi o dorosłych oraz dzieci zmagające się z problemami zdrowotnymi. Te wysiłki docenił Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ w Zielonej Górze, nadając jej zaszczytny tytuł Ambasadora Zdrowia. Będąc już panującą miss, zorganizowała dla innych finalistek wizytę w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, uświadamiając koleżankom wagę wsparcia okazywanego małym pacjentom:

Ich szczerość i radość przypominały mi, że najważniejszą częścią tego tytułu nie są zdjęcia czy wydarzenia medialne, ale możliwość dawania komuś pozytywnej energii. Korona nie zmieniła mnie jako człowieka. Dała mi po prostu możliwość, żeby mówić głośniej o sprawach, które od dawna były dla mnie ważne.

Oliwia Mikulska reprezentuje Polskę na Miss Supranational 2026

Oficjalne przekazanie szarfy nowej zwyciężczyni absolutnie nie oznacza dla ustępującej miss zwolnienia tempa. Ten moment jest dla niej po prostu otwarciem kolejnego rozdziału i doskonałą szansą na podjęcie zupełnie nowych wyzwań. Oliwia planuje nadal prężnie działać w przestrzeni medialnej, wykorzystując wiedzę nabytą podczas roku noszenia korony i angażując się w inicjatywy mające realny wpływ na niesienie pomocy potrzebującym:

Miss Polski była dla mnie wyjątkowym etapem, ale traktuję ją jako początek kolejnych działań. Chcę rozwijać się medialnie, wykorzystywać zdobyte doświadczenia i angażować się w projekty, które mają wartość dla innych ludzi. Korona zostaje przekazana kolejnej osobie, ale wartości, relacje i doświadczenia, które zdobyłam, zostają ze mną na zawsze.

Przed nami emocjonujący weekend związany z Festiwalem Piękna, odbywającym się tradycyjnie w Nowym Sączu. Ustępująca Miss Polski pojawi się tam jako reprezentantka naszego kraju podczas prestiżowej gali Miss Supranational 2026. Telewizja Polsat pokaże to wydarzenie na żywo 31 lipca dokładnie o godzinie 19:55, a zaledwie kilkadziesiąt godzin później, czyli 2 sierpnia, nastąpi kulminacyjny moment finału Miss Polski i oficjalne pożegnanie z koroną.

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