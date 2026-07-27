Narkotyki w Gdańsku. Policjanci zabezpieczyli prawie 5 kg środków odurzających

Zatrzymanie na Oruni Górnej

W środę 22 lipca 2026 roku policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku przeprowadzili działania w rejonie Oruni Górnej. Funkcjonariusze operacyjni ustalili wcześniej, że w to miejsce może przyjechać mężczyzna posiadający przy sobie dużą ilość środków odurzających. Na miejscu mundurowi zauważyli nadjeżdżający samochód marki Audi. Z pojazdu wysiadł mężczyzna z torbą, a kierująca nim osoba natychmiast odjechała, co skłoniło policjantów do podjęcia interwencji wobec 47-letniego mieszkańca Gdańska.

Prawie 5 kg narkotyków w torbie

W trakcie przeszukania torby należącej do 47-latka policjanci znaleźli 4710 porcji środka odurzającego oraz 3 porcje substancji psychotropowej. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do jednostki policji, gdzie wykonano z jego udziałem niezbędne czynności procesowe. Funkcjonariusze zabezpieczyli także należące do gdańszczanina mienie, w tym telefon komórkowy oraz gotówkę w kwocie ponad 5000 zł. Łączna ilość zabezpieczonych substancji odpowiada ponad 4700 porcjom środków odurzających o wadze prawie 5 kg.

Kontrola drogowa i zatrzymanie 20-latki

W tym samym czasie policjanci ruchu drogowego, po uzyskaniu informacji o pojeździe marki Audi, zlokalizowali go i zatrzymali do kontroli drogowej. Za kierownicą samochodu siedziała 20-letnia gdańszczanka, a funkcjonariusze poczuli charakterystyczny zapach marihuany wydobywający się z wnętrza pojazdu. Podczas przeszukania samochodu mundurowi znaleźli między innymi woreczek z suszem roślinnym oraz zabezpieczyli e-papierosa, który może zawierać THC. Kobieta została przewieziona do placówki medycznej, gdzie pobrano od niej krew do badań na obecność środków odurzających.

Areszt tymczasowy i dozór policji

Podczas kontroli drogowej funkcjonariusze ujawnili również nieprawidłowości w stanie technicznym audi, za co kierująca została ukarana mandatem w wysokości 200 zł. Policjanci zatrzymali prawo jazdy 20-latki oraz dowód rejestracyjny pojazdu. W Prokuraturze Rejonowej Gdańsk-Śródmieście 47-latek usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających, za co grozi mu do 10 lat więzienia, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Kobieta usłyszała zarzut posiadania narkotyków, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności, a prokurator zastosował wobec niej dozór policji.

Źródło: Policja.pl