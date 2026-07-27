Anna Krzesińska w Miss Polski 2026. Kim jest finalistka łącząca naukę z biznesem?

Ambicja i przedsiębiorczość, czyli dwa kierunki studiów i własna firma

Dla Anny Krzesińskiej doba wydaje się nie mieć końca. 23-letnia reprezentantka województwa małopolskiego na co dzień studiuje dziennie na dwóch wymagających kierunkach w rodzinnym Krakowie. Z jednej strony zgłębia tajniki wychowania fizycznego ze specjalizacją z odnowy biologicznej na tutejszej Akademii Kultury Fizycznej, a z drugiej – uczy się strategii rozwoju biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym.

Krakowianka nie poprzestaje jednak wyłącznie na teorii. W maju 2026 roku założyła własną działalność gospodarczą, w ramach której zajmuje się krótkoterminowym wynajmem apartamentów w ścisłym centrum miasta. Jakby tego było mało, kandydatka do tytułu Miss Polski dorywczo spełnia się w roli makijażystki, instruktorki pływania, a także udziela korepetycji z matematyki.

Zobacz również: Kim jest Oliwia Krysiak? Finalistka Miss Polski 2026 biegle włada tym językiem

Szkoła dyscypliny i pasja do odkrywania świata

Zdolność do sprawnego łączenia tak wielu obowiązków to z pewnością nie przypadek. Anna od najmłodszych lat trenowała gimnastykę artystyczną, co niewątpliwie ukształtowało jej charakter i nauczyło żelaznej dyscypliny. Krakowianka może pochwalić się w tym sporcie znaczącymi sukcesami na arenie międzynarodowej, a zdobyte na sali treningowej doświadczenie pomaga jej dziś w pokonywaniu codziennych wyzwań.

Gdy tylko pozwala jej na to czas, finalistka oddaje się swojej wielkiej pasji, jaką są podróże. Wyróżnia ją przy tym niezwykły pragmatyzm – bez problemu potrafi spakować całe swoje życie na miesięczny wyjazd wyłącznie do niewielkiego bagażu podręcznego. To dowód na to, że w poznawaniu świata stawia na elastyczność i wolność, a nie na zabieranie ze sobą zbędnych rzeczy.

Zobacz również: Eliza Ciuła walczy o koronę Miss Polski 2026. Ambitna prawniczka ma ważny cel społeczny

Wielkie serce i siła czerpana z rodzinnych relacji

Ważnym filarem w życiu Anny jest jej mama. Panie łączy wyjątkowo silna więź, a to właśnie dzięki rodzicielce 23-latka uwierzyła, że nie ma marzeń zbyt wielkich, by po nie odważnie sięgać. To wsparcie napędza ją do działania i daje odwagę do realizowania kolejnych, ambitnych celów zawodowych i osobistych.

Pomimo napiętego grafiku, krakowianka zawsze znajduje czas na pomaganie innym. Aktywnie angażuje się w działalność charytatywną – jest darczyńcą Szlachetnej Paczki, brała udział w dobroczynnych pokazach mody, a także dwukrotnie zorganizowała zbiórki funduszy dla bezdomnych zwierząt. Jak sama podkreśla: „Najpiękniejsza wersja mnie to ta najbardziej prawdziwa”, co doskonale podsumowuje jej szczere i naturalne podejście do życia.

Zobacz również: Kim jest Liwia Drożyńska? Finalistka Miss Polski 2026 ma zaskakujące wykształcenie

Kiedy krakowianka stanie do walki o upragnioną koronę?

Już niedługo przekonamy się, czy połączenie biznesowego zacięcia, sportowej dyscypliny i naturalnego wdzięku zapewni Annie Krzesińskiej sukces na ogólnopolskiej scenie. Emocje rosną z każdym dniem, a przygotowania do tego wyjątkowego wieczoru wkraczają w decydującą fazę.

Wielki finał 37. edycji konkursu Miss Polski 2026 odbędzie się w niedzielę, 2 sierpnia 2026 roku, w urokliwym Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu w ramach trwającego Festiwalu Piękna 2026. Transmisję na żywo będzie można śledzić na antenie Telewizji Polsat od godziny 19:55. O koronę oraz nagrodę główną o wartości 100 tysięcy złotych powalczą 24 kandydatki reprezentujące różne zakątki kraju. Gospodarzami gali będą Agnieszka Hyży i Ilona Krawczyńska, a o muzyczną oprawę wydarzenia zadbają gwiazdy takie jak Cleo, Tatiana Okupnik, Antek Smykiewicz oraz chór Sound'n'Grace. Za reżyserię widowiska odpowiada Joanna Majorkiewicz, a efektowną choreografię przygotowała Anna Bubnowska. Tego wieczoru swoją następczynię ukoronuje ustępująca Miss Polski 2025, Oliwia Mikulska, natomiast w jury konkursu zasiądą m.in. Ida Nowakowska oraz nowo wybrani Miss i Mister Supranational 2026.

23