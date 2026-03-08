Emocje w "The Traitors. Zdrajcy". Odpadł kolejny lojalny i powrócił ksiądz Rafał!

The Traitors 3. Eliminacje i dotychczasowe ofiary zdrajców

Trzecia odsłona popularnego formatu "The Traitors" wystartowała z grupą dwudziestu pięciu graczy, jednak do trzeciego odcinka dotrwało zaledwie dziewiętnastu z nich, co oznacza stratę aż sześciu lojalnych uczestników. W premierowej odsłonie z rywalizacją pożegnali się duchowny Rafał, Dariusz Majerek oraz Karolina Mrowińska. Następnie, w murach francuskiego zamku Château de Bournel, zdrajcy bezlitośnie zamordowali pod osłoną nocy ławnika Andrzeja, z kolei pokerzysta Piotrek został wygnany przez grupę podczas głosowania przy okrągłym stole.

Funkcję prowadzącej niezmiennie pełni Malwina Wędzikowska, która osobiście wskazała osoby pociągające za sznurki w tej edycji. Do tajnego grona spiskowców trafili pilot Igor Powierża oraz trenerka wystąpień publicznych Natalia Prokaziuk, do których nieco później dołączyła również aktorka Łucja.

W poprzedniej odsłonie programu wydarzenia obfitowały w dramatyczne wyznania o chorobie i fatalne pomyłki, które doprowadziły do bolesnej eliminacji, mocno osłabiającej obóz lojalnych uczestników i wprowadzającej nerwową atmosferę.

Trzeci epizod rozpoczął się od potężnego ciosu dla grupy, gdy na porannym posiłku zabrakło Darii. Jej siostra bliźniaczka, Iza, natychmiast wpadła w histerię i spędziła całe śniadanie, zalewając się łzami. Prowadząca przypomniała zebranym, że wyeliminowana uczestniczka w poprzednim zadaniu dobrowolnie stanęła na platformie, poświęcając się po to, aby pozostali gracze mogli zdobyć cenną przepustkę do dalszej gry.

- Bardzo cię kocham i zrobię wszystko, żeby znaleźć zdrajców, którzy cię wyeliminowali. A jak nie, to ktoś inny mnie pomści

— zadeklarowała zdruzgotana Iza. Tuż po tych słowach Malwina Wędzikowska ogłosiła kolejne wyzwanie, zapraszając całą grupę na wycieczkę do lasu.

Zaskakujący zwrot akcji. Ksiądz Rafał wraca do rywalizacji

Po śniadaniu twórcy zaserwowali graczom potężny zwrot akcji, ponieważ na miejscu zadania czekała na nich trójka wyeliminowanych na samym początku uczestników: Karolina, Darek oraz ksiądz Rafał. Zostali oni zamknięci w specjalnych klatkach, a stawką misji był powrót dwójki z nich do dalszej gry o główną nagrodę. Dodatkowo każdy z ocalonych otrzymał cenną tarczę ochronną, którą musiał potajemnie przekazać wybranemu przez siebie zawodnikowi.

Sama obecność duchownego w reality show wywołuje ogromne poruszenie, a jego powrót do pałacu całkowicie zburzył dotychczasowe plany i zmusił niektórych graczy do gwałtownej zmiany strategii obranej na ten etap rozgrywki.

- W dzisiejszej misji do zgarnięcia 20 tysięcy złotych. Pod warunkiem, że misję wykonacie w 15 minut. Jeśli przekroczycie ten czas - obcinamy połowę.

— zakomunikowała prowadząca, po czym zawodnicy ruszyli do morderczego biegu. Podczas konkurencji panował totalny chaos, ponieważ każdy z lojalnych próbował uwolnić swojego faworyta. Ostatecznie jako pierwszego wypuszczono Darka, a chwilę później dołączył do niego ksiądz Rafał.

Wynik rywalizacji mocno załamał Maksa, który po cichu liczył na ocalenie Karoliny i jej wsparcie w programie. Malwina Wędzikowska przekazała powracającym doskonałe wieści, ogłaszając, że Darek i Rafał otrzymują absolutny immunitet, chroniący ich zarówno przed nocnym morderstwem, jak i wygnaniem przy stole. Drużynie udało się również zmieścić w wyznaczonym czasie i zgarnąć pełną pulę gotówki.

Chwilę później Maksymilian błyskawicznie podszedł do Darka, próbując przekonać go do siebie opowieściami o swoim wyczerpaniu psychicznym i oferując streszczenie pominiętych wydarzeń. Z kolei strażak Tomek postanowił zapunktować u duchownego, chwaląc się swoimi korzeniami z okolic Wadowic, rodzinnego miasta papieża. Czas pokaże, czy te desperackie strategie przyniosą oczekiwany skutek.

Intrygi Wioletty i tajemne narady przed głosowaniem

Wioletta z pełnym przekonaniem zaczęła kreować się na najlepszego stratega, chwaląc się swoimi umiejętnościami biznesowymi. Uczestniczka, która wyznała wcześniej, że w dzieciństwie była gnębiona, a jako dorosła osoba napisała książkę o odejściu z sekty, rozpoczęła intensywną kampanię przeciwko policjantowi Wojtkowi oraz aktorowi Marcinowi. Co ciekawe, lojalna Wiola próbowała zwerbować do sojuszu Igora, nie mając pojęcia, że rozmawia z prawdziwym zdrajcą. O tych machinacjach dowiedział się kucharz Paweł, który natychmiast doniósł o wszystkim Dorocie, a ta przekazała wieści swojemu mężowi. Tymczasem ocaleni Darek i Rafał postanowili, że nikomu nie pisną słowa o tym, kogo dokładnie obdarowali swoimi tarczami.

Ostra wymiana zdań przy okrągłym stole i łzy uczestniczki

Wieczorna narada rozpoczęła się od ważnego komunikatu Malwiny Wędzikowskiej. Prowadząca poinformowała zebraną w mrocznej komnacie grupę, że w ogólnej puli znajduje się już dokładnie sto dziesięć tysięcy złotych.

- Przychodzicie tutaj po to, żeby znaleźć i wypędzić zdrajców. Bądźcie czujni i uważajcie na słowa

— ostrzegła uczestników tuż przed rozpoczęciem głosowania. Jako pierwsza głos zabrała Wioleta, przypominając o swoim bogatym doświadczeniu w rekrutacji i zarządzaniu ludźmi. Z pełnym przekonaniem wytypowała Wojtka na zdrajcę, przypominając, że wręczyła mu wcześniej czarną różę, a policjant unika kontaktu wzrokowego. Menadżerka poprosiła o wsparcie Pawła Sobierajskiego, jednak kucharz stanowczo odmówił oddania głosu na policjanta, za co natychmiast został oskarżony o spiskowanie z rzekomym wrogiem grupy.

- Przed momentem powiedziałaś, ze stuprocentową pewnością, że Wojtek jest zdrajcą, ponieważ twoje doświadczenie zawodowe wskazuje na to, że bezbłędnie czytasz ludzi. To teraz poczułaś się zmanipulowana przez gościa z Radomia, który kręci omleta... Umiem wykręcić pizzę i zmanipulowałem panią menadżer, która rekrutowała kadry za grube pieniądze? - powiedział Paweł. - Nie kręcisz pizzy, bo dzisiaj mi się przyznałeś, gdzie pracujesz! W zaj...stej restauracji i przestań ściemniać! - odpowiedziała zdenerwowana Wioleta. - No tak, ale pizzę też umiem kręcić

— skwitował rozbawiony pracownik gastronomii, definitywnie odcinając się od strategicznych pomysłów Wioli. W jej obronie stanął natomiast zakamuflowany zdrajca, Igor. Do dyskusji włączył się również Jarek Pawłóczenko, doświadczony trójmiejski barman, który zasugerował, że wycofana postawa Wojtka jest niezwykle podejrzana. Policjant odpalił się i brutalnie uderzył w Jarka, wytykając mu, że jego znajomość ludzkiej psychiki opiera się wyłącznie na serwowaniu alkoholu nietrzeźwym i odurzonym klientom. Choć ostatecznie przeprosił za te słowa, gęsta atmosfera pozostała.

Wojtek przeszedł do kontrataku, oskarżając Wioletę o bycie sabotażystką, co natychmiast podłapał Igor. Pilot zasugerował, że autorka książki próbowała nim manipulować. Zdezorientowana kobieta stwierdziła z kolei, że w takim razie Igor również należy do spiskowców. W tym chaosie rykoszetem oberwała także modelka Magdalena Swat, której Dorota zarzuciła wygląd typowego zdrajcy.

Igor, starając się wciągnąć do dyskusji swoją milczącą wspólniczkę, wywołał do tablicy Łucję. Aktorka próbowała pogrążyć Wojtka, jednak ten błyskawicznie przyłapał ją na kłamstwie, kierując na nią oczy całej grupy. Dorota postanowiła wziąć na celownik Sebastiana, opierając swoje zarzuty na jego porannym komentarzu o wyniku trzy do zera. Oskarżony celnie zripostował policjantkę, sugerując, że łączy ją z Wojtkiem sojusz lub romantyczne uczucie. Nie miał pojęcia, jak blisko był prawdy, ponieważ w rzeczywistości oboje są małżeństwem, co starannie ukrywają przed resztą obsady.

Kto odpadł w trzecim odcinku? Szokująca pomyłka lojalnych

Głosowanie przyniosło ogromne emocje, a szala zwycięstwa przechylała się z minuty na minutę. Ostatecznie Marcin zgromadził cztery wskazania, Wojtek pięć, natomiast Sebastian zebrał sześć głosów, co przypieczętowało jego los. Z zamku wydalono kolejnego lojalnego gracza. Biorąc pod uwagę poranne powroty i najnowszą eliminację, jak celnie podsumowała to Wędzikowska, wynik rywalizacji wynosi w tym momencie cztery do zera dla zdrajców, którzy skutecznie wykluczyli już Andrzeja, Piotra, Darię oraz Sebastiana.

Kiedy emocje nieco opadły, Wojtek wpadł w furię i nazwał Łucję Laleczką Chucky, rzucając jej w twarz oskarżenia o kłamstwo i bezczelne manipulowanie faktami. Do ataku dołączyła również podjudzona Dorota, która w agresywny sposób domagała się od aktorki łez, co zbulwersowana Magdalena wprost nazwała znęcaniem psychicznym. W ferworze walki policjantka zaliczyła gigantyczną wpadkę, krzycząc, że Wojtek nigdy by czegoś takiego nie powiedział, czym ewidentnie zdradziła, że zna mężczyznę z prywatnego życia.

Chociaż aktorskie popisy Łucji nie przekonały przenikliwego duetu policyjnego, okazały się wystarczająco wiarygodne dla księdza Rafała, który ostatecznie przekazał jej swoją tarczę chroniącą przed morderstwem. Odpowiedź na to, komu Darek podarował swój immunitet i na kogo padł wyrok podczas nocnych obrad w konklawe, widzowie poznają dopiero w kolejnym tygodniu. Zapowiada się naprawdę ostra jazda!

