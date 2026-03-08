Iza Miko ujawnia diagnozę w "Tańcu z Gwiazdami". Przeszła bolesne leczenie i wciąż liczy na cud

Drugi odcinek popularnego show przyniósł widzom nie tylko świetne układy taneczne, ale również niezwykle intymne historie uczestników. Izabella Miko wykorzystała czas antenowy na opowiedzenie o swoich wieloletnich zmaganiach z narastającym problemem płodności. Aktorka od zawsze marzyła o założeniu rodziny, jednak wyniki specjalistycznych badań medycznych okazały się bezlitosne. Lekarze 8 lat temu poinformowali ją o drastycznie niskiej rezerwie jajnikowej. Wskaźnik AMH u gwiazdy spadł do poziomu zaledwie 0,2, co w nomenklaturze medycznej zwiastuje ogromne trudności z naturalnym zapłodnieniem. Poważna diagnoza specjalistów całkowicie wstrząsnęła uczestniczką polsatowskiego formatu.

Miko podjęła natychmiastową walkę o macierzyństwo. Rozpoczęła skomplikowany proces pobierania oraz mrożenia komórek jajowych. Ten wielomiesięczny okres terapii hormonalnej wymusił na aktorce wykonanie aż dwustu bolesnych zastrzyków w brzuch. Miko wspomina ten czas jako najbardziej morderczy etap w jej życiu.

Iza Miko we łzach na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Aktorka walczy z niepłodnością

Gwiazda opowiada o tym, by zniszczyć społeczne tabu wokół niepłodności. Uważa, że kobiety niepotrzebnie ukrywają swoje kłopoty ze zdrowiem. Miko wykorzystuje popularność do wspierania pacjentek i przypominania o bezwzględnej konieczności wykonywania badań.

Dowiedziałam się osiem lat temu o swojej niepłodności, ale uwzięłam się i po sześciu miesiącach i dwustu zastrzykach, jakie musiałam sobie zrobić, byłam w stanie zamrozić jajeczka. One sobie czekają i mam nadzieję, że będzie mi dane być matką. Jest mi trudno o tym mówić, bo to jest coś, czego tak bardzo chcę, a to jest tak bardzo daleko. Tego się boję, tego czasu, który ucieka. Dla mnie to będzie ogromny cud, jeśli się to wydarzy - wyznała Iza Miko w nagraniu, które zobaczyli widzowie show.

Te słowa mocno poruszyły telewizyjną publiczność. 45-latka z każdym tańcem udowadnia siłę, ale i wewnętrzną kruchość. Historia Izy Miko uświadamia widzom, że za promiennym uśmiechem gwiazd bardzo często ukrywają się niezwykle bolesne, prywatne tragedie.

