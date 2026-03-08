Iza Miko ujawnia diagnozę w "Tańcu z Gwiazdami". Przeszła bolesne leczenie i wciąż liczy na cud

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-03-08 22:58

Izabella Miko ma obecnie 45 lat i wciąż nie doczekała się upragnionego macierzyństwa. Aktorka zdradziła podczas programu "Taniec z Gwiazdami", że usłyszała od specjalistów dramatyczną diagnozę, która wymusiła na niej podjęcie natychmiastowego leczenia. Gwiazda zdołała zabezpieczyć swoje komórki jajowe, jednak doskonale zdaje sobie sprawę z minimalnych szans na powodzenie. Smutek potęguje dodatkowo fakt, że jej obecny partner z tanecznego parkietu niedawno powitał na świecie synka Jasia.

Drugi odcinek popularnego show przyniósł widzom nie tylko świetne układy taneczne, ale również niezwykle intymne historie uczestników. Izabella Miko wykorzystała czas antenowy na opowiedzenie o swoich wieloletnich zmaganiach z narastającym problemem płodności. Aktorka od zawsze marzyła o założeniu rodziny, jednak wyniki specjalistycznych badań medycznych okazały się bezlitosne. Lekarze 8 lat temu poinformowali ją o drastycznie niskiej rezerwie jajnikowej. Wskaźnik AMH u gwiazdy spadł do poziomu zaledwie 0,2, co w nomenklaturze medycznej zwiastuje ogromne trudności z naturalnym zapłodnieniem. Poważna diagnoza specjalistów całkowicie wstrząsnęła uczestniczką polsatowskiego formatu.

Miko podjęła natychmiastową walkę o macierzyństwo. Rozpoczęła skomplikowany proces pobierania oraz mrożenia komórek jajowych. Ten wielomiesięczny okres terapii hormonalnej wymusił na aktorce wykonanie aż dwustu bolesnych zastrzyków w brzuch. Miko wspomina ten czas jako najbardziej morderczy etap w jej życiu.

Zobacz także: Izabella Miko miała wypadek na sali treningowej. Ból utrudnia jej nawet kąpiel

Iza Miko we łzach na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Aktorka walczy z niepłodnością

Gwiazda opowiada o tym, by zniszczyć społeczne tabu wokół niepłodności. Uważa, że kobiety niepotrzebnie ukrywają swoje kłopoty ze zdrowiem. Miko wykorzystuje popularność do wspierania pacjentek i przypominania o bezwzględnej konieczności wykonywania badań.

Dowiedziałam się osiem lat temu o swojej niepłodności, ale uwzięłam się i po sześciu miesiącach i dwustu zastrzykach, jakie musiałam sobie zrobić, byłam w stanie zamrozić jajeczka. One sobie czekają i mam nadzieję, że będzie mi dane być matką. Jest mi trudno o tym mówić, bo to jest coś, czego tak bardzo chcę, a to jest tak bardzo daleko. Tego się boję, tego czasu, który ucieka. Dla mnie to będzie ogromny cud, jeśli się to wydarzy - wyznała Iza Miko w nagraniu, które zobaczyli widzowie show.

Te słowa mocno poruszyły telewizyjną publiczność. 45-latka z każdym tańcem udowadnia siłę, ale i wewnętrzną kruchość. Historia Izy Miko uświadamia widzom, że za promiennym uśmiechem gwiazd bardzo często ukrywają się niezwykle bolesne, prywatne tragedie.

Zobacz także: Gorzka prawda o Hollywood. Iza Miko ujawnia, ile naprawdę zarabiają aktorzy

Iza Miko odcina się od baletu. "Zawodowa tancerka" wkurzona na komentarze internautów
Iza Miko
Galeria zdjęć 45
QUIZ. Tak czy nie. Oni wygrali "Taniec z Gwiazdami"? Kulesza, Górniak, Mroczek, Mucha
Pytanie 1 z 25
Agata Kulesza wygrała "Taniec z Gwiazdami"?
Radio ESKA Google News
Taniec z gwiazdami
Taniec z Gwiazdami 18
dancing with the stars