Włoska liga koszykarzy: Dominik Olejniczak kluczowy. Jakie osiągnął wyniki?

Dominik Olejniczak: statystyki w Serie A

29-letni środkowy, pochodzący z Torunia, Dominik Olejniczak rozpoczął mecz w podstawowej piątce zespołu Derthona Tortona. Spędził na parkiecie 23 minuty, co świadczy o jego ważnej roli w drużynie. W tym czasie zaprezentował wysoką skuteczność rzutów za dwa punkty, trafiając pięć z sześciu prób. Do swojego dorobku dodał także dwa celne rzuty wolne z czterech wykonanych.

Łącznie w spotkaniu z Vanoli Basket Cremona, które zakończyło się wynikiem 85:78 dla Derthony, polski zawodnik zdobył 12 punktów. Ponadto Olejniczak zanotował sześć zbiórek, z czego pięć było w ataku, a jedna w obronie. Co istotne, fragment meczu z jego obecnością na boisku gospodarze wygrali różnicą 20 punktów, co okazało się najwyższym wskaźnikiem plus/minus spośród wszystkich graczy obu drużyn. Najlepszymi strzelcami zespołu z Tortony byli natomiast Amerykanie Prentiss Hubb i Justin Gorham, obaj z dorobkiem 14 punktów.

Jak Olejniczak radzi sobie w lidze włoskiej?

Zespół z Piemontu, Derthona Tortona, po 21. kolejkach włoskiej ekstraklasy koszykarzy zajmuje piątą lokatę w tabeli. Drużyna Dominika Olejniczaka legitymuje się bilansem 13 zwycięstw i 7 porażek, co plasuje ją w czołówce ligi. Liderem Serie A jest aktualnie Virtus Bolonia, który zgromadził 17 zwycięstw przy zaledwie 3 przegranych, utrzymując wyraźną przewagę nad resztą stawki.

Dominik Olejniczak, zanim trafił do ligi włoskiej, spędził cztery poprzednie sezony we Francji. Tam, w barwach zespołu Saint-Quentin, był wyróżniającym się graczem, uzyskując tytuł najlepiej zbierającego zawodnika rozgrywek Pro A ze średnią 7,3 zbiórki na mecz, zdobywając przy tym 10,4 punktu. W Serie A polski środkowy kontynuuje swoją dobrą passę, będąc obecnie trzecim zbierającym ligi ze średnią 7,8 zbiórki oraz notując średnio 10,9 punktu. Wyprzedzają go jedynie Chorwat Miro Bilan z Germani Brescia (9 zbiórek) oraz Malijczyk Oumar Ballo z Acqua S. Bernardo Cantu (8,4 zbiórki).

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.