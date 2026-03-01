"The Traitors". Malwina Wędzikowska o doborze Zdrajców. "Jakbym wchodziła do ciepłego basenu z piraniami"

Program "The Traitors. Zdrajcy" powrócił z trzecią edycją. Za nami drugi odcinek, a Malwina Wędzikowska wytypowała już tegorocznych Zdrajców - padło na Igora i Natalię.

"The Traitors" - Malwina Wędzikowska o doborze Zdrajców

W wywiadzie dla ESKI Malwina Wędzikowska wyjaśniła, że jako prowadząca, której przypada w udziale wytypowanie Zdrajców, nie bierze udziału w castingach do programu. Chce bowiem zachować świeżą głowę i poznać uczestników dopiero, gdy przekroczą próg zamku.

Ja w ogóle nie jestem zaangażowana w casting, [...] ponieważ ja jestem bezstronnym obserwatorem. Poznaję uczestników na zamku, nie chcę nabierać żadnej naleciałości. Ja chcę być ich ciekawa, chcę zadawać im takie pytania, jakbym ich nie znała. Gdybym wiedziała o nich wszystko, gdybym miała ich już jakby w głowie przez te pół roku, bo tyle trwają przygotowania, myślę, że coś mogłoby mi umknąć. A ta świeżość właśnie jest super ważna - wyjaśniła.

Czy trudno jest wyczuć potencjał na Zdrajcę? To przypomina pływanie z piraniami

W naszej rozmowie Malwina ujawniła też, że to, kto ostatecznie zostanie Zdrajcą, nie zależy wyłącznie od niej - w podjęcie decyzji zaangażowane są też producentki i pani psycholog. Prowadząca uważa, że ten wybór nie należy do najłatwiejszych, ale jest zdania, że nawet jeśli wybiorą "źle", to wybiorą dobrze, bo liczy się przecież interesująca i emocjonująca rozgrywka, a nie zwycięstwo "ciemnej strony mocy".

Ja mogę się zgadzać bądź nie zgadzać z decyzjami, ale ja jestem zawsze tak podekscytowana tym, co się wydarzy, bo nawet jeżeli wybierzemy źle, to wybierzemy dobrze, bo przecież to jest właśnie test na osobowość. To nie chodzi o to, że prowadzącej zależy na tym, żeby zdrajcy wygrali. Ja chcę, żeby gra była interesująca. [...] Każdy wybór przynosi ci nieskończoną ilość scenariuszy. Więc ja wchodzę, jakbym wchodziła do ciepłego basenu z piraniami, i sprawdzam, która zacznie gryźć jako pierwsza. I ja lubię ten freestyle, lubię tą niewiadomą - skwitowała.

Nowe odcinki programu "The Traitors. Zdrajcy" ukazują się będą w każdą niedzielę o godz. 19:45 na antenie TVN.