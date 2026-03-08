PŚ w skokach: Polacy walczą w konkursie duetów. Czy Kamil Stoch i Kacper Tomasiak utrzymają pozycję?

Wyniki Polaków w konkursie duetów

Kamil Stoch zaprezentował skoki na odległość 121,5 metra, a następnie 122,5 metra, prezentując stabilną formę. Partnerujący mu Kacper Tomasiak uzyskał 116 metrów w pierwszej próbie i 123 metry w drugiej, co świadczy o rosnącej dyspozycji. Łącznie polscy skoczkowie zgromadzili 519,8 punktu, co uplasowało ich na szóstym miejscu w klasyfikacji po dwóch seriach. Ich występy budzą nadzieję na poprawę w decydującej rundzie.

Na prowadzeniu po dwóch rundach konkursu znaleźli się reprezentanci Austrii, Jan Hoerl i Daniel Tschofenig, którzy uzyskali łącznie 563,2 punktu. Tuż za nimi uplasowali się Słoweńcy, Anze Lanisek i Domen Prevc, z wynikiem 546,2 punktu, tworząc silną czołówkę. Trzecią pozycję zajmowali Norwegowie, Isak Andreas Langmo i Marius Lindvik, z dorobkiem 540,8 punktu, co wskazuje na zaciętą walkę o podium.

Co dalej w Pucharze Świata w Lahti?

Przed skoczkami pozostała jeszcze trzecia, decydująca seria konkursu duetów, która rozstrzygnie o ostatecznej klasyfikacji. W tej finałowej rundzie wystąpi tylko osiem najlepszych par, co gwarantuje wysoki poziom sportowej rywalizacji. Pozostałe drużyny zostały wyeliminowane z dalszego udziału w zawodach. Ostateczne rozstrzygnięcia zapadną już wkrótce, zamykając ten etap zmagań w Lahti.

Warto zaznaczyć, że już podczas pierwszej serii zawodów doszło do dyskwalifikacji jednej z drużyn. Japońscy reprezentanci zostali wykluczeni z konkursu z powodu nieprzepisowego sprzętu, co jest surowo karane. Ren Nikaido miał zbyt długie narty w stosunku do swojej masy ciała, co narusza obowiązujące przepisy FIS. Incydent ten podkreśla rygorystyczne zasady kontroli sprzętu w Pucharze Świata.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.