Mama Sebastiana Fabijańskiego zalała się łzami na wizji. Modli się o JEDNO dla syna!

Odcinek Tańca z Gwiazdami z 8 marca 2026 roku z pewnością na długo zapisze się w pamięci widzów. Tego wieczoru uczestnicy mieli za zadanie opowiedzieć o najważniejszych kobietach w swoim życiu, co stało się pretekstem do wielu wzruszających i niekiedy szokujących wyznań. Na parkiecie nie zabrakło łez, a publiczność była świadkiem niezwykle intymnych rozmów.

Jednym z bohaterów wieczoru bez wątpienia jest Sebastian Fabijański, który postanowił zaprosić do programu swoją mamę. Aktor od razu na wstępie zaznaczył, że dla jego mamy jest to absolutny debiut przed kamerami, co tylko dodało całej sytuacji jeszcze większej wagi. Gwiazdor zadeklarował, że to właśnie ona jest najważniejszą kobietą w jego życiu. Jej odpowiedź zaskoczyła jednak wszystkich.

Mama Sebastiana Fabijańskiego modli się o żonę dla syna

Gdy głos zabrała mama aktora, na jej twarzy malowało się wzruszenie, ale i determinacja, by podzielić się swoim największym marzeniem. Zwracając się do syna i publiczności, powiedziała coś, czego nikt się nie spodziewał.

Tutaj może trochę zaskoczę, bo marzę, żeby to była inna kobieta w jego życiu najważniejsza. Modlę się bardzo intensywnie o żonę dla mojego syna i żeby był dobrym mężem. Sebastian jest teraz właśnie taki jaki ja chciałam zawsze, żeby był. Po prostu ludzki.

Te słowa, wypowiedziane z ogromną matczyną troską, wyraźnie poruszyły zarówno samego aktora, jak i wszystkich zgromadzonych w studiu. To szczere wyznanie pokazało, jak bardzo zależy jej na szczęściu i stabilizacji życiowej syna.

Trudne chwile i samotność Fabijańskiego. Mama aktora ujawnia prawdę

W dalszej części rozmowy taneczna partnerka Sebastiana Fabijańskiego zapytała jego mamę o wsparcie, jakiego udzielała mu w najtrudniejszych dla niego momentach. W tym momencie kobieta z trudem powstrzymywała łzy. Opowiedziała o wielkiej samotności, z jaką zmagał się jej syn, i o tym, jak bardzo bolała ją niesprawiedliwa ocena ze strony opinii publicznej.

On był w tym taki samotny. Miałam wrażenie, ze jeśli nie ja to kto? Mnie jako matkę bardzo dotykało, ze wszyscy go oceniali, ze jest nieprzyjemny szorstki. Nikt tego nie wiedział, ze tam się kryje straszny smutek jego wewnętrzny.

Szczere wyznanie mamy Sebastiana Fabijańskiego rzuca zupełnie nowe światło na wizerunek aktora, który często jest postrzegany jako osoba zdystansowana, a nawet szorstka. Okazuje się, że za tą fasadą kryje się ogromna wrażliwość i bolesne doświadczenia, o których do tej pory wiedzieli tylko najbliżsi. Jej słowa pokazały, jak ważna jest dla niego obecność i wsparcie mamy, która jako jedyna widziała jego "wewnętrzny smutek".

