Popularny program zszokuje widzów. "Zaczęła się prawdziwa jatka"

"The Traitors. Zdrajcy" to bodaj najlepszy program rozrywkowy, jaki obecnie emitowany jest w Polsce. Dużo emocji i zwrotów akcji, a także, a raczej przede wszystkim, rozgrywka oparta na sprycie uczestników. Ci zaś mają nas porządnie zaskoczyć w nadchodzących odcinkach.

"The Traitors. Zdrajcy" - Malwina Wędzikowska zapowiada jazdę bez trzymanki

W wywiadzie dla ESKI prowadząca "The Traitors", Malwina Wędzikowska, nie mogła nachwalić się uczestników trzeciej edycji. Przyznała, że stanęli na wysokości zadania i dowieźli naprawdę mocną rozgrywkę.

Zdecydowanie stanęli na wysokości zadania. Zrobili wyśmienity, fenomenalny sezon. Bardzo odważnie grali, nie miziali się po pleckach. Od początku są spekulacje, intrygi, rozkminianie. Tam nie ma oddechu. W tym sezonie nie ma przerw - stwierdziła.

Trzecia edycja "The Traitors. Zdrajcy" to wyższa gęstość - co się zmieniło w porównaniu do poprzedników?

Malwina Wędzikowska nie kryje się z opinią, że "The Traitors 3" to najlepsza odsłona "The Traitors" - zaznacza jednak, że w żadnym stopniu nie deprecjonuje tu uczestników poprzednich sezonów. Chodzi po prostu o to, że format mocno się już przyjął w Polsce i Zdrajcy oraz Lojalni nabrali znacznie więcej odwagi i swoistego obycia.

Tak, uważam, że jest najlepsza, ale nie dlatego, że uczestnicy w poprzednich byli źli. [To po prostu] pewność siebie, którą nabierają ludzie, oglądając ten format, zapoznając się z nim, bo my jesteśmy nauczeni od dziecka bycia dobrymi, tak? Żeby przetrwać w społeczeństwie, mamy dekalog, mamy pewne cechy zachowań, które wynosimy z domu. Generalnie żyjemy w czasach, w których każdy chce dobrze wypaść. A w tej grze to wcale nie prowadzi cię do sukcesu i uczestnicy w tym w tym sezonie to zrozumieli. W końcu spadły te maski i zaczęła się prawdziwa gra, prawdziwa jatka. No i pani prowadząca się cieszy - skwitowała.

Nowe odcinki programu "The Traitors. Zdrajcy" ukazują się będą w każdą niedzielę o godz. 19:45 na antenie TVN.