Były uczestnik wrócił do "The Traitors. Zdrajcy". Powiedział, że ma jeden konkretny cel

Trzecia edycja "The Traitors. Zdrajcy" przyniosła trochę zmian. Tym razem Zdrajcy i Lojalni walczyć będą we francuskim zamku Château de Bournel, a program na żywo "The Traitors. Arena" poprowadzi uczestnik pierwszej edycji, Mikołaj Milcke.

Podczas oficjalnej premiery trzeciego sezonu "The Traitors. Zdrajcy" miałam okazję porozmawiać z Mikołajem Milcke i nie omieszkałam zapytać, jak czuje się w roli prowadzącego. Powiedział, że jego celem jest dostarczenie nowym uczestnikom możliwie jak najwięcej komfortu i wsparcia - w końcu doskonale wie, co czują.

Ja się bardzo cieszę, że ta moja przygoda ze "Zdrajcami" trwa od wielu lat. Właściwie nieprzerwanie od momentu naszej pierwszej edycji, bo byłem też w drugiej "Arenie", teraz będę miał zaszczyt i przyjemność ją poprowadzić. Myślę, że to jest dobry wybór, dlatego, że ja wiem, jak odpada się ze "Zdrajców". Ja nie wygrałem, odpadłem tuż przed finałem. Wiem, co oni czują. Jeśli będzie trzeba, to wymasuję im plecy, otulę, zaparzę im melisy i wysłucham tego, co mają do powiedzenia. Przyjmę na siebie tę pierwszą falę emocji, bo naprawdę jak się odpada ze "Zdrajców", to są emocje. Zwłaszcza, że to będzie tak, że oni zobaczą to, jak odpadają i potem od razu usiądą u mnie na kanapie, więc te emocje będą takie bardzo pierwotne, bardzo szczere. Ale zrobię wszystko, żeby poczuli się bezpiecznie na "Arenie" - stwierdził.

Nie tylko "Arena". W trzeciej edycji wjeżdża też "Rozgrzewka przed The Traitors. Zdrajcy"

Nowy zamek, strzegący go kot i Mikołaj Milcke jako prowadzący "Areny" to nie jedyne nowości, jakie przygotowali dla nas twórcy w trzeciej edycji. Ruszył też nowy program internetowy "Rozgrzewka przed The Traitors. Zdrajcy" na żywo ze studia online. Emisja rusza w każdą niedzielę o godz. 19:30. Oba programy, "Arenę" o godz. 21:10, można obejrzeć na żywo online w social mediach TVN: Facebook, Instagram, YouTube i TikTok.

