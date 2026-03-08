Ekstraklasa: Raków Częstochowa zwycięża Pogoń 2:0. Kluczowa kartka i zmiennicy decydują o losach meczu?

Decydująca czerwona kartka w meczu Raków – Pogoń

Mecz pomiędzy Rakowem Częstochowa a Pogonią Szczecin zakończył się zwycięstwem gospodarzy 2:0 (1:0), co pozwoliło im awansować na czwarte miejsce w tabeli Ekstraklasy. Spotkanie rozpoczęło się od intensywnych ataków Rakowa, a już w 7. minucie Ivi Lopez był bliski otwarcia wyniku, posyłając piłkę tuż obok słupka. Ofensywna gra Częstochowian szybko przyniosła efekt w postaci bramki Jonatana Brauta Brunesa w 10. minucie.

Gol padł po rzucie rożnym wykonywanym przez Lopeza i zgraniu piłki głową przez Oskara Repkę. Norweg, również uderzeniem głową, skierował piłkę do siatki. Sytuacja Pogoni Szczecin skomplikowała się w 24. minucie, kiedy to Hussein Ali otrzymał dwie żółte, a w konsekwencji czerwoną kartkę za faule na Tomaszu Pieńce. To wydarzenie znacząco wpłynęło na dalszy przebieg gry, dając Rakowowi liczebną przewagę, której jednak nie potrafili od razu wykorzystać na podwyższenie prowadzenia.

Jakie sytuacje miały miejsce przed przerwą?

Mimo gry w przewadze, Raków Częstochowa nie zdołał zdobyć drugiej bramki przed przerwą. Strzały Lopeza, Repki i Michaela Ameyawa były niecelne, a uderzenie Leonardo Rochy w 32. minucie zostało obronione przez bramkarza Valentina Cojocaru. Później, ponad bramką strzelali Bogdan Racovitan i Tomasz Pieńko. W 43. minucie Pogoń niespodziewanie stanęła przed szansą na wyrównanie, jednak strzał Paula Mukairu z ostrego kąta został pewnie obroniony przez Oliwiera Zycha.

Druga połowa również obfitowała w niewykorzystane okazje Rakowa, a Ameyaw, Pieńko i Rocha nie zdołali zamienić swoich sytuacji na gole w pierwszych piętnastu minutach po przerwie. Pogoń próbowała zagrozić bramce gospodarzy, ale Zych skutecznie interweniował, piąstkując piłkę znad głowy Filipa Cuicia. Kapitalny rajd Michaela Ameyawa w 68. minucie, choć efektowny, nie zakończył się bramką, gdyż zamiast strzelać, zdecydował się na podanie, które zostało przechwycone.

Jak Raków podwyższył prowadzenie?

Dopiero w 73. minucie Raków Częstochowa podwyższył prowadzenie, a do siatki trafił rezerwowy Patryk Makuch. Akcję rozpoczął Fran Tudor, przerzucając piłkę długim podaniem na połowę przeciwnika. Tam Adriano Amorim minął jednego z rywali i podał do wbiegającego w pole karne Makucha. Uderzenie głową Makucha przelobowało bramkarza Cojocaru, ustalając wynik na 2:0.

Gospodarze kontynuowali ataki do końcowego gwizdka sędziego Jarosława Przybyły, stwarzając kolejne szanse na bramki, ale Repka, Ameyaw, Karol Struski i Marko Bulat nie zdołali ich wykorzystać. Po stronie Pogoni, Ciuić próbował jeszcze zaskoczyć Zycha, ale posłał piłkę nad poprzeczką. Było to dziewiąte zwycięstwo Rakowa w dwunastym ligowym starciu z Pogonią w Częstochowie, podczas gdy Pogoń wygrała tam tylko raz, w czerwcu 1998 roku.

