Dziewczyna Quebonafide zrobiła teledysk Polski na Eurowizję! Tak wygląda klip do "Pray"

Alicja Szemplińska po wygranej w preselekcjach do Eurowizji 2026

Martyna Byczkowska wyreżyserowała teledysk do "Pray"

Alicja Szemplińska jeszcze przed preselekcjami wydała teledysk do piosenki "Pray", która będzie reprezentowała Polskę na Eurowizji 2026. W klipie nawiązała do swojego dzieciństwa i polskiej kultury. Materiał został nakręcony w jej rodzinnym Ciechanowie, a wszystko odbywało się pod nadzorem młodej pani reżyser. Za teledysk do "Pray" odpowiada Martyna Byczkowska. Jest przede wszystkim aktorką, ale w ostatnim czasie coraz bardziej angażuje się właśnie w reżyserię. Jej przygoda z tym zawodem zaczęła się od projektu "La petite mort", który stworzyła wspólnie z przyjaciółką, Kają Zalewską. Klip do piosenki, która będzie reprezentowała Polskę na Eurowizji 2026 to jej kolejny sukces. Zebrał bardzo dobre komentarze.

Martyna Byczkowska jest dziewczyną Quebonafide!

Martyna Byczkowska i Quebonafide poznali się przy pracy nad projektami filmowo-muzycznymi rapera. Napisał on do aktorki w sprawie współpracy i zaprosił ją do udziału w swoim musicalu i filmie. Początkowo była to wyłącznie relacja zawodowa. Plotki o ich związku pojawiły się latem 2024 roku, ale para przez kilka miesięcy nie komentowała sprawy. Dopiero w 2025 zaczęli pokazywać się razem publicznie. Quebo mówił w wywiadach, że traktuje związek bardzo poważnie. Wspominał o planach rodziny, wspólnym psie i nawet o tym, że Byczkowska może zostać jego żoną.

Martyna Byczkowska - filmografia

Jako aktorka Martyna Byczkowska wystąpiła między innymi w tych produkcjach:

"Druga szansa"

"W głębi lasu"

"Skazana"

"Na chwilę, na zawsze"

"Absolutni debiutanci"

"1670"

"Skrzyżowanie"

"Nieprzyjaciel"

"Intersection"

"LARP. Miłość, trolle i inne questy"

"Chopin, Chopin!"