Malwina Wędzikowska świętuje 45. urodziny. Szokująca metamorfoza gwiazdy!

Mistrzyni drugiego planu wychodzi z cienia

Malwina Wędzikowska to nie tylko twarz hitu TVN, ale przede wszystkim profesjonalistka, która zjadła zęby na stylizacjach. Zanim sama stanęła na pierwszym planie, dbała o wizerunek uczestników takich gigantów jak „Taniec z Gwiazdami” czy „The Voice of Poland”. Absolwentka łódzkiej ASP ma w swoim portfolio także kostiumy do reklam i teatru. Widzowie mogą ją kojarzyć z wcześniejszych formatów, takich jak „Druga twarz” czy „Rzeczy, których nie nauczyła mnie matka”, gdzie udowadniała, że zna się na modzie jak mało kto.

Burzliwe życie uczuciowe stylistki

Życie prywatne gwiazdy to materiał na osobny scenariusz. Przez pięć lat tworzyła medialny duet z producentem Rinke Rooyensem, który dziś jest mężem Joanny Przetakiewicz. Później jej serce skradł instruktor jazdy na deskorolce, Bartek. Ta relacja trwała trzy lata, ale – jak potwierdziła sama zainteresowana podczas wiosennej ramówki stacji – ten rozdział został już definitywnie zamknięty i stylistka znów jest singielką.

Zobacz również: Malwina Wędzikowska nie obejrzy nowej edycji "The Traitors. Zdrajcy". Powód was rozczuli

Bolesny bilans zysków i strat

Ostatnie miesiące nie rozpieszczały gwiazdy. Malwina Wędzikowska otwarcie przyznała, że miniony rok był dla niej czasem bolesnych strat. Pożegnała bliskiego przyjaciela, a także zmierzyła się z trudną walką o macierzyństwo. Stylistka nie ukrywa, że marzy o byciu mamą, jednak endometrioza i nieudana operacja przekreśliły szanse na naturalne poczęcie. W rozmowie z mediami poruszyła temat wykluczenia i walki o prawa kobiet do procedur in vitro.

- Ja czuję wykluczenie od momentu, kiedy traciłam w bardzo tragicznej sytuacji w szpitalu możliwość posiadania dziecka drogą naturalną i to był czas, kiedy zaczął się ruch - strajk kobiet i pomimo tego, że ja nie stanęłam w szeregach za aborcją, bo nie miałam takiego doświadczenia, stanęłam za życiem, po prostu potrzebowałam też wykrzyczeć to, jakie to jest niesprawiedliwe, że jeżeli ja płacę podatki, jeżeli ja jestem obywatelem tego kraju, obywatelką, która jest świadoma, jest po terapii, wydaje mi się, że też przepracowałam błędy pokolenia moich rodziców, swojego - chcę być matką i chciałabym, żeby w tym kraju przywrócono taką możliwość, żeby kobiety mogły jako singielki posiadać dziecko, ponieważ jesteśmy ludźmi, jesteśmy kobietami, które chcą życia

- powiedziała w rozmowie z "Super Expressem".

Nowe otwarcie i pies z charakterem

Teraz jednak karta się odwraca. Malwina wkroczyła w 45. rok życia z nową energią, debiutując z kolejnym sezonem programu „The Traitors. Zdrajcy”. To nie koniec rewolucji w jej codzienności. Do jej domu trafił Ibu – piesek po przejściach sprowadzony prosto z Indonezji. Choć czworonóg na razie testuje cierpliwość nowej właścicielki, demolując mieszkanie, Wędzikowska podchodzi do tego z sercem, co podkreśliła w rozmowie z „Super Expressem”.

- Ja to się mierzę przede wszystkim z poznaniem mojego pieska, który mi demoluje każdą część mojego mieszkania. Tak widziałem, dzisiaj się pojawiły nagłówki. Powiem tak. Ewidentnie zadziałała podświadomość, bo ja sprawy intymne zostawiam dla intymnych miejsc, czyli nie dzielę się nimi, nigdy się nimi nie dzieliłam z żadnym partnerem, z żadnego partnera nie zrobiłam produktu. I tak, mogę ci to potwierdzić, nie robiłam właśnie tych wszystkich. Jakoś nie jest to w moim stylu, żeby robić jakieś uświadczenia. Rozstaliśmy się z Bartkiem jakiś czas temu. To było bardzo trudne rozstanie, jak każde rozstanie, ale to jest chyba wszystko, co chcę powiedzieć na temat tego, żeby zachować też szacunek do naszej relacji

Warto przypomnieć, że dzisiejsza ikona mody przeszła długą drogę w poszukiwaniu własnego stylu. Archiwalne zdjęcia pokazują zupełnie inną twarz gwiazdy – kiedyś stawiała na jasny blond. Taka metamorfoza to dowód na to, że w świecie show-biznesu jedyną stałą jest zmiana.

Malwina Wędzikowska i Jean-Pierre z "The Traitors" to romans, który nie może wyjść na jaw | WYWIAD ESKA