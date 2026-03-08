Ekstraklasa piłkarska: GKS Katowice pokonuje Radomiaka. Co zadecydowało o zwycięstwie w 24. kolejce?

GKS Katowice zrealizował założenia taktyczne

Szkoleniowiec GKS Katowice Rafał Górak po niedzielnym meczu pochwalił Radomiaka, określając go mianem najlepszego zespołu, z jakim jego drużyna dotąd się mierzyła. Jednakże, przede wszystkim, Górak wyraził uznanie dla swojego zespołu za perfekcyjne realizowanie założeń taktycznych, szczególnie w pierwszej połowie spotkania. Katowiczanie skutecznie utrzymywali Radomiaka z dala od własnej bramki, co było kluczowe dla przebiegu meczu.

Trener podkreślił także świetną grę obronną, którą nazwał „meczem obronnym” ze względu na trudny stan boiska, utrudniający rozgrywkę. Struktura defensywna GKS Katowice w pierwszej połowie była, zdaniem szkoleniowca, bliska ideału, skutecznie broniąc przestrzeni. Mimo wycofania się zespołu po przerwie, bramka pozostała nienaruszona, pomimo intensywnych ataków rywala.

"Chciałbym jednak przede wszystkim pochwalić mój zespół, za to że świetnie realizował założenia taktyczne, zwłaszcza w pierwszej połowie. Utrzymywaliśmy Radomiaka z daleko od naszej bramki i to było dla nas bardzo dobre. Świetnie też w meczu obronnym, bo ja go tak nazywam, ze względu na stan boiska, który nie ułatwiał gry. Bardzo dobrze broniliśmy przestrzeń, nasza struktura gry defensywnej w pierwszej połowie była bliska ideału" - ocenił.

Radomiak odczuwa niedosyt po porażce

Na konferencji prasowej po meczu Radomiaka z GKS Katowice, trenera Goncalo Feio, który był zdyskwalifikowany, zastąpił jego asystent Daniel Wojtasz. Wojtasz nie krył niedosytu i rozczarowania, twierdząc, że to jego zespół, w ogólnym rozrachunku, był lepszy w perspektywie całego spotkania. Mimo porażki, asystent szkoleniowca wyraził wiarę i motywację, podkreślając umiejętności swoich zawodników oraz ich zaangażowanie.

Daniel Wojtasz podziękował również kibicom, którzy wspierali drużynę przez cały mecz, widząc ich walkę o trzy punkty, co sprawia, że z optymizmem patrzy w przyszłość. Jego zdaniem piłka nożna to gra momentów. GKS Katowice wykorzystał jedną kluczową okazję, podczas gdy Radomiak, mimo stworzenia wielu sytuacji, nie potrafił przekuć ich na bramki. Asystent trenera ocenił, że to Radomiak dążył do zwycięstwa i tworzył okazje, podczas gdy GKS Katowice zastosował inną, bardziej skuteczną strategię.

"Z drugiej strony czuję wiarę i motywację, bo widzę jak wielkie umiejętności mają nasi zawodnicy i jak bardzo im zależy. Czuję też ogromną wdzięczność wobec kibiców, którzy wspierali nas przez całe spotkanie i wiedzieli, że ten zespół walczył o trzy punkty. Dlatego z optymizmem patrzę w przyszłość" - stwierdził.

Kontrowersje wokół decydującej bramki meczu

Jedyny gol w meczu między Radomiakiem a GKS Katowice padł po rozegraniu rzutu wolnego, co wywołało wiele wątpliwości u sztabu szkoleniowego Radomiaka. Daniel Wojtasz, asystent trenera, podkreślił, że z perspektywy trenera, wiele aspektów tej sytuacji nie było zgodnych z przepisami. Wskazał na kontrowersje dotyczące samego faulu i prawidłowości podyktowania rzutu wolnego.

Dodatkowo, Wojtasz zakwestionował legalność wybloku zawodnika GKS Katowice po zagraniu piłki w pole karne, a także ewentualne położenie spalone na koniec akcji. Asystent trenera zapowiedział, że w najbliższych dniach zostanie przeprowadzona głębsza analiza tego stałego fragmentu gry, który zadecydował o wyniku spotkania.

"Z perspektywy trenera wiele rzeczy się tam nie zgadzało. Przede wszystkim to, czy był faul i czy ten rzut wolny został prawidłowo podyktowany. A potem, gdy już piłka została posłana w pole karne, czy wyblok zawodnika Katowic był zgodny z przepisami. A na koniec - czy był spalony, czy nie. Na głębszą analizę tego stałego fragmentu gry przyjdzie pora w najbliższych dniach" - zaznaczył Wojtasz.

