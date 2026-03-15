Drama w "Tańcu z Gwiazdami". Widzowie grzmią przez decyzję jurorów: "uwzięli się na nich"

"Taniec z Gwiazdami" znów budzi emocje, a w oku cyklonu znaleźli się Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino, czyli para, która już wcześniej wywołała kontrowersje. Gwiazda "Na dobre i na złe" i popularny tancerz znają się bowiem od lat, gdyż wspólnie występują w jednym ze spektakli tanecznych. Zdaniem wielu widzów daje im to niesprawiedliwą przewagę nad innymi uczestnikami. Co ciekawe, dziś z kolei grzmią, że Emilia i Stefano są... dyskryminowani. To jak to w końcu jest?

Adam Zdrójkowski chce poprowadzić "Taniec z Gwiazdami"! Fajny byłby wpis do CV?

"Taniec z Gwiazdami" - Emilia i Stefano w eleganckim foxtrocie. Jurorzy nie byli zachwyceni

W dzisiejszym odcinku (15 marca) "Tańca z Gwiazdami" Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino zatańczyli foxtrota, który nie skradł serc jurorów - tych wyjątkowo jest piątka, bo do składu gościnnie dołączyła Kayah. Punktacja dla tej pary prezentowała się następująco: Rafał Maserak - 7, Ewa Kasprzyk - 9, Kayah - 10, Tomasz Wygoda - 7 i Iwona Pavlović - 6. Łącznie 39 na 50 możliwych.

PRZECZYTAJ TEŻ: Zaskakujący ruch Kayah w "Tańcu z Gwiazdami". Tego nikt się nie spodziewał

Drama w "Tańcu z Gwiazdami". Widzowie oburzeni zachowaniem jurorów

Taniec Emilii Komarnickiej i Stefano Terrazzino może i nie przypadł do gustu jury, ale widzom już tak. Media społecznościowe zalała fala pełnych zachwytu komentarzy, a jednocześnie... pretensji do jurorów o zbyt durowe traktowanie. Pojawiły się głosy jakoby członkowie jury byli dziś w nie w sosie i wyżywali się na tancerzach i ich gwiazdach, a niektórzy posunęli się nawet do wysnuwania teorii, że Rafał Maserak ewidentnie ma jakiś problem do Stefano Terrazzino. W komentarzach czytamy:

No poniosło ich, tak mało punktów??? Żenada Uwzięli się na nich... pewnie z zazdrości

Super zatańczyli. Jury złośliwie ocenili ich za nisko.

Przepiękny taniec 😍 i bardzo słabe jest to, że Maserak 3 odcinek z rzędu dogryza Stefanowi skoro gwiazdą w tej parze jest Emilka 🤦‍♀️ sam 2 edycje temu podkreślał, że jury zawsze ocenia gwiazdę i sympatia/jej brak do tancerza nie ma znaczenia ... szkoda, że sam nie stosuje się do swoich słów

Żenada z tym ocenianiem!!! Bardzo niesprawiedliwy noty. Sześć punktów od Iwony to jak danie w twarz parze

PRZECZYTAJ TEŻ: Paulina Gałązka szczerze o bolesnym rozstaniu. Złamane serce zmieniło jej życie