Iga Świątek w 1/8 finału WTA Rzym. Z kim zagra i co łączy ją z rywalką?

Pewny awans Igi Świątek w Rzymie

Iga Świątek, uznawana za jedną z faworytek turnieju, pokonała Elisabettę Cocciaretto wynikiem 6:1, 6:0, zapewniając sobie miejsce w 1/8 finału.

Było to drugie spotkanie tych zawodniczek na kortach w Rzymie, a poprzednie, które odbyło się rok temu, zakończyło się identycznym wynikiem na korzyść Polki.

Jak przebiegło starcie z Włoszką?

Mimo dominacji Świątek, Cocciaretto, zajmująca 41. miejsce w światowym rankingu, zdołała przeciągnąć spotkanie do godziny i pięciu minut.

Ostatni gem meczu był szczególnie zacięty, trwając bardzo długo. Włoszka obroniła trzy piłki meczowe i miała trzy break pointy, lecz ostatecznie nie zdołała go wygrać.

Kto będzie kolejną rywalką Igi Świątek?

W kolejnej rundzie rywalką Igi Świątek będzie Japonka Naomi Osaka, rozstawiona z numerem 15. Osaka wcześniej w niedzielę pewnie wygrała z Rosjanką Dianą Sznajder (nr 17.) wynikiem 6:1, 6:2.

Co ciekawe, trenerem Naomi Osaki jest Tomasz Wiktorowski, który od początku sezonu 2022 do października 2024 roku był podopiecznym Igi Świątek. Bilans bezpośrednich spotkań między Świątek a Osaką wynosi 2-1 na korzyść Polki.

Historia sukcesów Świątek w Rzymie

Iga Świątek ma na swoim koncie trzy zwycięstwa w turnieju WTA w Rzymie, triumfując w latach 2021, 2022 i 2024.

W obecnej edycji jest jedyną Polką, która pozostała w rywalizacji singlowej po tym, jak Magdalena Fręch i Magda Linette odpadły w meczach pierwszej rundy.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.