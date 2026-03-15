Zaskakujące zmiany w "Tańcu z Gwiazdami". Na fotelu jurora zasiądzie znana wokalistka

Gwiazdorska obsada w nowym sezonie "Tańca z Gwiazdami"

Program "Taniec z Gwiazdami" bawi widzów od dwóch dekad, nie tracąc przy tym na popularności. Przez te wszystkie lata format ewoluował. Do 2011 roku zmagania tancerzy pokazywano w TVN. W 2014 roku przeniósł się do telewizji Polsat, zmieniając nazwę na "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami".

Teraz Polsat emituje już 18. odsłonę programu. Produkcja stanęła na wysokości zadania, by na parkiet ściągnąć głośne nazwiska. O Kryształową Kulę walczą m.in. Magdalena Boczarska (47 l.), Sebastian Fabijański (38 l.), Emilia Komarnicka (40 l.) i Izabella Miko (45 l.). Zgodnie z nowym trendem wprowadzanym przez Edwarda Miszczaka (70 l.), w obsadzie nie zabrakło gwiazd internetu - swoje umiejętności prezentują Natalia "Natsu" Karczmarczyk (28 l.) oraz Kacper "Jasper" Porębski (23 l.).

Zobacz również: "Taniec z Gwiazdami" nie zostanie wyemitowany. Znika z ramówki?

Kayah w roli jurorki "Tańca z Gwiazdami"

Telewizja Polsat postanowiła urozmaicić tę edycję i przygotowała specjalne odcinki "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Pierwszy z nich, z okazji Dnia Kobiet, wyemitowano 8 marca. Nadchodzący, trzeci odcinek, to ukłon w stronę jednej z najbardziej docenianych polskich artystek.

Podczas gdy w poprzedniej edycji królowała Beata Kozidrak (65 l.), w najbliższym odcinku uczestnicy zmierzą się z choreografiami do utworów Kayah (58 l.). Widzowie usłyszą jej wielkie przeboje, takie jak "Śpij kochany śpij", "Ramię w ramię", "Tabakiera" i "Testosteron", ale w zupełnie nowych, tanecznych aranżacjach.

To jednak nie koniec niespodzianek. Kayah nie tylko dostarczy oprawy muzycznej, ale także dołączy do składu jurorskiego. Znana wokalistka będzie na bieżąco recenzować i oceniać poczynania gwiazd na parkiecie, co z pewnością doda programowi wyjątkowych emocji.

Zobacz również: Natsu nie radzi sobie na parkiecie Polsatu. Podjęła zadziwiające kroki

QUIZ. Tak czy nie. Oni wygrali "Taniec z Gwiazdami"? Kulesza, Górniak, Mroczek, Mucha Pytanie 1 z 25 Agata Kulesza wygrała "Taniec z Gwiazdami"? Tak Nie Następne pytanie