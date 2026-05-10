Ekstraklasa piłkarska Legia Warszawa. Trener Papszun o przełamaniu złej passy – co było kluczem do sukcesu?

Legia Warszawa przełamuje złą serię

Piłkarze Legii Warszawa odnieśli ważne zwycięstwo w 32. kolejce Ekstraklasy piłkarskiej, pokonując Bruk-Bet Termalicę 1:0. To historyczny triumf stołecznej drużyny na trudnym terenie w Niecieczy, który przybliża ich do głównego celu sezonu. Trener Marek Papszun podkreślił, że zdobycie trzech punktów było kluczowym zadaniem w tym spotkaniu. Dzięki temu Legia zbliżyła się do realizacji celu numer jeden, jakim jest utrzymanie w Ekstraklasie, będąc już tego bardzo blisko.

Szkoleniowiec pogratulował piłkarzom, sztabowi, pracownikom klubu oraz kibicom za silne wsparcie na wyjeździe. Papszun wyraził satysfakcję, że miał swój udział w przełamaniu trudnej serii na terenie Niecieczy, co było pierwszym zwycięstwem Legii na tym stadionie. Taki rezultat jest dla klubu historycznym momentem i powodem do zadowolenia.

"Cieszę się, że miałem udział w przełamaniu złej serii" - podkreślił Papszun.

Analiza meczu i kontuzje Legii

Marek Papszun ocenił spotkanie jako mecz dwóch różnych połów, gdzie pierwsza część była pod kontrolą Legii, z wyjątkiem jednego błędu defensywnego. Druga połowa przebiegała z kolei pod zdecydowane dyktando drużyny Termaliki, co wymagało od warszawian dużej odporności i koncentracji. Dzięki sile woli, dobrej organizacji i charakterowi, Legia zdołała się wybronić, a kluczową rolę odegrał bramkarz Otto Hindrich, który trzykrotnie interweniował kapitalnie w trudnych sytuacjach. Trener podkreślił, że takie spotkania budują zespół i wzmacniają jego ducha.

W trakcie meczu trener Legii musiał dokonać dwóch wymuszonych zmian w ataku, dotyczących Rafała Adamskiego i Milety Rajovica. Papszun poinformował, że Adamski doznał urazu stawu skokowego, natomiast Rajovic, który przebywał na boisku jedynie 17 minut, uskarżał się na kontuzję barku. Na razie stopień groźności tych urazów jest nieznany, a ich dokładna diagnostyka będzie możliwa dopiero po szczegółowych badaniach medycznych. Sytuacja ta wymaga dalszej obserwacji.

Ocena trenera Brosza i niewykorzystane szanse

Trener Bruk-Bet Termaliki, Marcin Brosz, pomimo porażki, wyraził zadowolenie z postawy swojego zespołu w rywalizacji z Legią. Podkreślił, że w takich meczach kluczowe bywają pierwsze okazje bramkowe, które często decydują o dalszym przebiegu spotkania. Jego drużyna miała takie szanse, próbując objąć prowadzenie. Kamil Zapolnik i Maciej Ambrosiewicz nie zdołali jednak pokonać bramkarza Legii, a ich niewykorzystane sytuacje, zmieniły oblicze meczu.

Brosz zwrócił uwagę na niewykorzystaną okazję przez Macieja Ambrosiewicza na początku drugiej połowy, kiedy to ponownie bramkarz Legii stanął na wysokości zadania. Szkoleniowiec podkreślił, że gdyby padł wtedy gol, zapewniłoby to znacznie więcej emocji do samego końca spotkania. Brosz pogratulował rywalom Legii Warszawa wywalczenia trzech ważnych punktów, doceniając jednocześnie zaangażowanie swoich zawodników.

"W takich meczach pierwsze okazje bywają kluczowe. Bardzo chcieliśmy objąć prowadzenie i szansę na to miał Kamil Zapolnik, ale na przeszkodzie stanęła mu znakomita interwencja bramkarza. A potem to Legia objęła prowadzenie. To zmieniło oblicze meczu. Dążyliśmy do wyrównania, ale nie potrafiliśmy sfinalizować naszych akcji. Myślę, że kluczowa była niewykorzystana okazja przez Macieja Ambrosiewicza na początku drugiej połowy. Znowu na wysokości zadania stanął bramkarz Legii. Gdyby padł wtedy gol, to zapewniłoby emocje do końca" - stwierdził Brosz, gratulując rywalom wywalczenia trzech ważnych punktów.

Spadek Bruk-Betu i przyszłość trenera

Szkoleniowiec Bruk-Bet Termaliki podziękował również licznie zgromadzonym kibicom, którzy w komplecie wypełnili trybuny stadionu, wspierając drużynę pomimo trudnego sezonu. Ich obecność, zdaniem Brosza, pokazała lojalność i przywiązanie do klubu, pomimo wyników niezgodnych z oczekiwaniami. To był ważny gest ze strony fanów, świadczący o ich zaangażowaniu w trudnym dla klubu momencie.

Wiadomo już, że Bruk-Bet Termalica żegna się z Ekstraklasą po zaledwie jednym sezonie, spadając do 1. ligi. Zapytany o swoją przyszłość i możliwość prowadzenia zespołu w nadchodzącym sezonie, trener Marcin Brosz oświadczył, że na ten moment koncentruje się na dwóch ostatnich spotkaniach. Decyzje dotyczące jego dalszych losów w klubie zostaną ogłoszone dopiero po zakończeniu bieżącego sezonu rozgrywkowego, co pozostawia pewną niewiadomą.

"Pokazali, że choć nie osiągamy takich wyników, jakich byśmy chcieli, to oni przychodzą na stadion, aby nas oglądać" - podkreślił.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.