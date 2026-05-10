Gamou Fall i Hanna Żudziewicz wygrali "Taniec z gwiazdami"! Pełne wyniki finału 18. edycji

Adrian Rybak
2026-05-10 22:48

Gamou Fall oraz jego partnerka Hanna Żudziewicz wygrali "Taniec z gwiazdami"! Decyzją widzów i jurorów to właśnie ta para była najlepsza w tej edycji kultowego programu. W wielkim finale o Kryształową Kulę walczyły cztery pary. Kto znalazł się na kolejnych trzech miejscach w finale?

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
Oto zwycięzcy "Tańca z gwiazdami 18"

Oto najlepsza para 18. edycji! Gamou Fall i Hanna Żudziewicz to zwycięska para wiosennego "Tańca z gwiazdami". Za nami bardzo emocjonujący sezon. Dobór uczestników był niezwykle trafiony, ponieważ wiele par prezentowało znakomity poziom taneczny, co podkreślają jurorzy. Już dawno nie można było usłyszeć tyle ciepłych słów od Iwony Pavlović! O zwycięzcy zdecydowali jednak nie tylko jurorzy, ale też widzowie. Bez wsparcia widzów Gamou Fall nie mógłby liczyć na ten sukces. Do zwycięzców trafiła Kryształowa Kula oraz nagroda pieniężna: 200 tysięcy złotych dla gwiazdy i 100 tysięcy złotych dla tancerza. Kogo zwycięzcy pokonali w ostatnim odcinku?

"Tańca z gwiazdami 18" - drugie, trzecie i czwarte miejsce

Po raz pierwszy w historii "Tańca z gwiazdami" w finale zmierzyły się nie dwie, a aż cztery pary. Oprócz Gamou Fall i Hanny Żudziewicz byli to Sebastian Fabijański i Julia Suryś, Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz oraz Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke. Po zakończeniu występów zamknięto głosowanie widzów. Ogłoszono jednak tylko zwycięzców. Produkcja nie zdradziła, kto zajął drugie, trzecie i czwarte miejsce

"Taniec z gwiazdami" - wszyscy zwycięzcy

TVN

  1. Oliwier Janiak i Kamila Kajak
  2. Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel
  3. Rafał Mroczek i Aneta Piotrowska
  4. Kinga Rusin i Stefano Terrazzino
  5. Krzysztof Tyniec i Kamila Kajak
  6. Anna Guzik i Łukasz Czarnecki
  7. Magdalena Walach i Cezary Olszewski
  8. Agata Kulesza i Stefano Terrazzino
  9. Dorota Gardias i Andrej Mosejcuk
  10. Anna Mucha i Rafał Maserak
  11. Julia Kamińska i Rafał Maserak
  12. Monika Pyrek i Robert Rowiński
  13. Kacper Kuszewski i Anna Glogowska

Polsat

  1. Aneta Zając i Stefano Terrazzino
  2. Agnieszka Sienkiewicz i Stefano Terrazzino
  3. Krzysztof Wieszczek i Agnieszka Kaczorowska
  4. Ewelina Lisowska i Tomasz Barański
  5. Anna Karczmarczyk i Jacek Jeschke
  6. Robert Wabich i Hanna Żudziewicz
  7. Natalia Szroeder i Jan Kliment
  8. Beata Tadla i Jan Kliment
  9. Joanna Mazur i Jan Kliment
  10. Damian Kordas i Janja Lesar
  11. Edyta Zając i Michał Bartkiewicz
  12. Piotr Mróz i Hanna Żudziewicz
  13. Ilona Krawczyńska i Robert Rowiński
  14. Anita Sokołowska i Jacek Jeschke
  15. Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz
  16. Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke
  17. Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska
  18. Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
