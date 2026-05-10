Gamou Fall i Hanna Żudziewicz wygrali "Taniec z gwiazdami"! Pełne wyniki finału 18. edycji

Oto zwycięzcy "Tańca z gwiazdami 18"

Oto najlepsza para 18. edycji! Gamou Fall i Hanna Żudziewicz to zwycięska para wiosennego "Tańca z gwiazdami". Za nami bardzo emocjonujący sezon. Dobór uczestników był niezwykle trafiony, ponieważ wiele par prezentowało znakomity poziom taneczny, co podkreślają jurorzy. Już dawno nie można było usłyszeć tyle ciepłych słów od Iwony Pavlović! O zwycięzcy zdecydowali jednak nie tylko jurorzy, ale też widzowie. Bez wsparcia widzów Gamou Fall nie mógłby liczyć na ten sukces. Do zwycięzców trafiła Kryształowa Kula oraz nagroda pieniężna: 200 tysięcy złotych dla gwiazdy i 100 tysięcy złotych dla tancerza. Kogo zwycięzcy pokonali w ostatnim odcinku?

"Tańca z gwiazdami 18" - drugie, trzecie i czwarte miejsce

Po raz pierwszy w historii "Tańca z gwiazdami" w finale zmierzyły się nie dwie, a aż cztery pary. Oprócz Gamou Fall i Hanny Żudziewicz byli to Sebastian Fabijański i Julia Suryś, Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz oraz Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke. Po zakończeniu występów zamknięto głosowanie widzów. Ogłoszono jednak tylko zwycięzców. Produkcja nie zdradziła, kto zajął drugie, trzecie i czwarte miejsce

"Taniec z gwiazdami" - wszyscy zwycięzcy

TVN

Oliwier Janiak i Kamila Kajak Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel Rafał Mroczek i Aneta Piotrowska Kinga Rusin i Stefano Terrazzino Krzysztof Tyniec i Kamila Kajak Anna Guzik i Łukasz Czarnecki Magdalena Walach i Cezary Olszewski Agata Kulesza i Stefano Terrazzino Dorota Gardias i Andrej Mosejcuk Anna Mucha i Rafał Maserak Julia Kamińska i Rafał Maserak Monika Pyrek i Robert Rowiński Kacper Kuszewski i Anna Glogowska

Polsat

Aneta Zając i Stefano Terrazzino Agnieszka Sienkiewicz i Stefano Terrazzino Krzysztof Wieszczek i Agnieszka Kaczorowska Ewelina Lisowska i Tomasz Barański Anna Karczmarczyk i Jacek Jeschke Robert Wabich i Hanna Żudziewicz Natalia Szroeder i Jan Kliment Beata Tadla i Jan Kliment Joanna Mazur i Jan Kliment Damian Kordas i Janja Lesar Edyta Zając i Michał Bartkiewicz Piotr Mróz i Hanna Żudziewicz Ilona Krawczyńska i Robert Rowiński Anita Sokołowska i Jacek Jeschke Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska Gamou Fall i Hanna Żudziewicz