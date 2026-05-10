Gamou Fall porwał jurorki do tańca na parkiecie! Iwona Pavlović zaliczyła zaskakującą wpadkę

Gamou Fall wyrósł na faworyta 18. edycji "Tańca z Gwiazdami"

Osiemnasta odsłona programu "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" dotarła do ostatecznego rozstrzygnięcia. Pierwszy raz w dziejach polskiej wersji formatu o Kryształową Kulę rywalizowały łącznie cztery duety. Widzowie zdecydowali, że do finałowego etapu przejdą Sebastian Fabijański z Julią Suryś oraz Gamou Fall w parze z Hanną Żudziewicz. Z kolei sędziowie postanowili lekko zmodyfikować zasady i awansowali z dogrywki jeszcze dwie pary: Paulinę Gałązkę z Michałem Bartkiewiczem, a także Magdalenę Boczarską u boku Jacka Jeschke. Wszystkie zaprezentowane występy charakteryzowały się wybitnie wysokim poziomem, co maksymalnie utrudniało wyłonienie pojedynczego zwycięzcy.

Niemal natychmiast po starcie sezonu na nieoczekiwanego pretendenta do końcowego triumfu wyrósł Gamou Fall, u boku którego występuje Hanna Żudziewicz. Choć na początku rywalizacji zaliczano go do grona najmniej znanych uczestników show, jego niezwykła pogoda ducha oraz doskonałe poczucie rytmu szybko zjednały mu sympatię zgromadzonej przed telewizorami publiczności. Jednak błyskawiczne postępy tego aktora zrobiły ogromne wrażenie nie tylko na wiernych widzach polsatowskiej produkcji.

Jurorki "Tańca z Gwiazdami" nie oparły się Gamou Fallowi. Wpadka Pavlović

Sędziowie "Tańca z Gwiazdami" chwalą go niemal od samego startu edycji, regularnie przyznając mu najwyższe możliwe oceny. Pierwszy układ finałowy tego uczestnika ponownie sprowokował gromkie brawa w studiu. Zarówno Iwona Pavlović i Ewa Kasprzyk, jak i Rafał Maserak oraz Tomasz Wygoda nie kryli absolutnego oczarowania zaprezentowaną choreografią.

Ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. [...] Brawo! - stwierdziła Kasprzyk. Słów zabrakło również jej koleżance zza jurorskiego stołu.

Ewa Kasprzyk nagle poprosiła młodszego artystę, by ten chwycił ją w taneczną ramę. Zaskoczony całą sytuacją Fall wyciągnął aktorkę na parkiet, a oceniająca była wniebowzięta tym gestem. Z identycznej szansy postanowiła skorzystać również Iwona Pavlović, która momentalnie znalazła się w objęciach finalisty. Wspólne kroki szybko jednak przerwano, ponieważ popularna Czarna Mamba zaplątała się w swoją wieczorową kreację. Strojna suknia kompletnie nie sprawdziła się podczas tanecznych ewolucji, a obcas jurorki niespodziewanie utkwił w długim materiale.

