Zaskakujący ruch Kayah w "Tańcu z Gwiazdami". Tego nikt się nie spodziewał

Kayah w roli jurorki "Tańca z Gwiazdami" zaskakuje stylizacją

Trzeci odcinek tanecznego show telewizji Polsat upłynął w rytm piosenek Kayah. Wokalistka otworzyła niedzielne wydanie programu, pojawiając się na scenie w efektownej, różowej sukni z długimi frędzlami. Całość uzupełniały srebrne dodatki w postaci bransolet i długiego naszyjnika.

Artystka rozgrzała publiczność wykonaniem swojego hitu "Na Językach". Następnie zasiadła za stołem jurorskim jako gość honorowy i piąty członek komisji oceniającej tańczące gwiazdy. Jej noty wliczano do ogólnej punktacji, a sama Kayah na początku bardzo hojnie obdarowywała pary najwyższymi notami.

Niespodziewana nota od Kayah. Przyznała 11 punktów

Prawdziwe zaskoczenie nastąpiło po pokazie Magdaleny Boczarskiej i Jacka Jeschke. Kayah była pod ogromnym wrażeniem ich cza-czy. W momencie oceniania, wokalistka wyciągnęła spod stołu dużą torbę, z której wyjęła własnoręcznie przygotowaną tabliczkę z notą 11.

Twórcy formatu z pewnością nie przewidzieli takiego obrotu spraw. Ostatecznie, przy podsumowaniu wyników, ten nadprogramowy punkt nie został wzięty pod uwagę. Mimo to, Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke nie mieli powodów do zmartwień, inkasując łącznie wysoką notę 45 punktów.

Warto wspomnieć, że w tym specjalnym odcinku, po raz pierwszy od początku istnienia "Tańca z Gwiazdami", uczestnicy mieli szansę zgromadzić maksymalnie 50 punktów.

