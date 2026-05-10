Ekstraliga żużlowa: Włókniarz Częstochowa przegrywa. Co zaskoczyło w Gorzowie?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-05-10 21:18

W spotkaniu Ekstraligi żużlowej Krono-Plast Włókniarz Częstochowa zmierzył się z Gezet Stalą Gorzów. Niespodziewanie, Włókniarz Częstochowa poniósł na własnym torze dotkliwą porażkę, która pogłębiła jego trudną sytuację w tabeli. Gorzowianie natomiast odnotowali pierwsze zwycięstwo w sezonie, którego skala przekroczyła ich własne oczekiwania, budząc zdziwienie wśród obserwatorów.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Na zdjęciu widoczna jest tylna część motocykla żużlowego z fragmentem zawodnika podczas jazdy po torze ziemnym. Motocykl ma czarne osłony z pomarańczowymi akcentami, ozdobione licznymi naklejkami sponsorów, a także czarny tłumik z białym napisem "Syarra". Z tylnego koła i spod motocykla unosi się duża ilość piasku i pyłu, tworząc smugę za pojazdem. Zawodnik ubrany jest w kombinezon w biało-czarno-pomarańczowych barwach, z widocznymi napisami i brudnymi od ziemi butami, opiera prawą nogę na podnóżku.

Gorzowianie dominują od startu meczu w Częstochowie

Mecz pomiędzy Krono-Plast Włókniarzem Częstochowa a Gezet Stalą Gorzów zakończył się wynikiem 31:59. Już pierwszy wyścig przyniósł spore rozczarowanie dla gospodarzy, kiedy to Jaimon Lidsey został wykluczony za zerwanie taśmy. W powtórce pech dopadł Szymona Ludwiczaka, który upadł w pierwszym łuku, na szczęście bez poważniejszych konsekwencji.

Po trzech podejściach to gorzowianie wykazali się znacznie lepszym refleksem na starcie, z Jackiem Holderem i Pawłem Przedpełskim na czele. Zespół Stali szybko objął prowadzenie, a po zaledwie czterech biegach uzyskali przewagę 20:4. Dominacja gości była widoczna, ponieważ w kolejnych wyścigach konsekwentnie obejmowali prowadzenie przy wyjściu z pierwszego łuku, uniemożliwiając gospodarzom skuteczne pościgi.

Włókniarz walczył: indywidualne zwycięstwa pomimo porażki

Po przerwie na równanie toru, częstochowianie zaczęli prezentować nieco lepszą jazdę. Jakub Miśkowiak zdołał pokonać Jacka Holdera w piątym wyścigu, co było jedyną przegraną gorzowianina w całym spotkaniu. Następnie Rohan Tungate odniósł zwycięstwo nad Pawłem Przedpełskim i Mathiasem Pollestadem w biegu szóstym, dając nadzieję na poprawę.

Mimo tych pojedynczych sukcesów, kolejne cztery gonitwy ponownie padły łupem gości, umacniając ich prowadzenie do 44:16 po dziesięciu wyścigach. Ostatecznie Włókniarz zdołał odnieść jeszcze trzy indywidualne zwycięstwa, przekraczając barierę 30 punktów. W zespole Stali Gorzów udany powrót po kontuzji zanotował Anders Thomsen, zdobywając 10 punktów w czterech startach bez przegranej.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.