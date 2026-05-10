Ekstraliga żużlowa: Orlen Oil Motor Lublin – Betard Sparta Wrocław 55:35. Kto był bohaterem tego starcia?

Motor Lublin zdominował Betard Spartę Wrocław?

W ramach rozgrywek Ekstraligi żużlowej doszło do emocjonującego pojedynku, w którym Orlen Oil Motor Lublin podejmował na własnym torze Betard Spartę Wrocław. Mecz zakończył się zdecydowanym zwycięstwem gospodarzy z wynikiem 55:35. Spotkanie odbyło się przy udziale około 9 tysięcy fanów żużla, a jego przebieg nadzorował sędzia Bartosz Ignaszewski z Rybnika.

Zwycięstwo Orlen Oil Motoru Lublin było rezultatem konsekwentnej jazdy i dobrej dyspozycji większości zawodników. Drużyna z Wrocławia, mimo starań, nie była w stanie przeciwstawić się mocnej formie rywali. Wynik 55:35 potwierdza, że lubelski zespół pokazał pełnię swoich możliwości na domowym torze, co z pewnością ucieszyło zgromadzoną publiczność.

Kto zdobył najwięcej punktów w drużynie Motoru?

Najjaśniejszą postacią w zespole Orlen Oil Motor Lublin był Bartosz Zmarzlik, który zgromadził maksymalne 15 punktów w pięciu startach (3,3,3,3,3). Zmarzlik potwierdził swoją znakomitą formę, uzyskując również najlepszy czas dnia na torze – 66,49 sekundy w 3. wyścigu. Jego dominacja była kluczowa dla ostatecznego rezultatu meczu.

Wśród pozostałych zawodników Motoru Lublin wyróżnili się również Martin Vaculik z 11 punktami (1,1,3,3,3) oraz Kacper Woryna, który dołożył 10 punktów (2,2,3,3,0). Skuteczna jazda tych trzech liderów stanowiła trzon zwycięskiej strategii lubelskiego zespołu. Po stronie Betard Sparty Wrocław najskuteczniejszy okazał się Artiom Łaguta z 10 punktami (2,3,2,2,1), a Daniel Bewley zdobył 8 punktów.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.