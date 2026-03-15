Paulina Gałązka szczerze o bolesnym rozstaniu. Złamane serce zmieniło jej życie

Iwona Pavlović zachwycona występem Pauliny Gałązki w "Tańcu z Gwiazdami"

Najnowsza, osiemnasta odsłona programu "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" przyciągnęła do rywalizacji znane nazwiska. Wśród uczestników znaleźli się m.in. Emilia Komarnicka, Sebastian Fabijański czy Magdalena Boczarska. Już na starcie artyści pokazali, że ich talenty nie kończą się na grze aktorskiej, ale obejmują także umiejętności taneczne.

To jednak Paulina Gałązka wyrasta na niekwestionowaną faworytkę tej edycji, tworząc duet z Michałem Bartkiewiczem. Co ciekawe, w przygotowaniach wspiera ją sama Agata Kulesza, triumfatorka ósmej edycji show. Gwiazda znana m.in. z "Dziewczyn z Dubaju" nie kryła zdenerwowania przed debiutem na parkiecie, lecz ostatecznie zaprezentowała się znakomicie.

Jej występ nie umknął uwadze surowej jurorki, Iwony Pavlović. Zauważyła ona w młodej aktorce ogromny potencjał taneczny. Słowa uznania ze strony "Czarnej Mamby" miały dla Gałązki szczególne znaczenie.

34

Trudne chwile Pauliny Gałązki. Złamane serce zaważyło na karierze

W trzecim odcinku show "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" motywem przewodnim będą przeboje Kayah. Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz zatańczą rumbę, a jak ustalił "Fakt", tancerz w materiale zapowiadającym występ zdradził, że zależało mu na pokazaniu w układzie toksycznej relacji.

To skłoniło aktorkę do osobistych refleksji. Gałązka opowiedziała o swoim pierwszym poważnym związku i trudnym rozstaniu, które mocno na nią wpłynęło.

"Ja też miałam w swoim życiu taką relację, która wydawała mi się być ostateczna, na zawsze, na całe życie. Mając 20 lat, zakochałam się w studencie architektury, który mnie zostawił. Wtedy wydawało mi się, że wszystko jest takie czarno-białe i że to jest koniec świata - wspominała."

Jak się okazało, to bolesne doświadczenie popchnęło ją w stronę aktorstwa.

"Ale ten kryzys doprowadził mnie do tego, że zdecydowałam się zdawać do szkoły aktorskiej. Pomyślałam sobie: kiedy jak nie teraz, w końcu jest mi wszystko jedno - podsumowała Gałązka."

Dziś Paulina Gałązka od lat tworzy szczęśliwy związek z norweskim aktorem Sindre Sandemo, z którym wzięła ślub w 2019 roku. Zawsze jednak bardzo strzeże prywatności swojego męża.

Gałązka mówi wprost o Kuleszy! Prawda w końcu wyszła na jaw

34

QUIZ. "Taniec z Gwiazdami". Z kim tańczyli zwycięzcy poszczególnych edycji? Cichopek, Rusin, Kulesza, Tyniec Pytanie 1 z 28 Olivier Janiak w programie "Taniec z Gwiazdami" tańczył z: Kamilą Kajak Edytą Herbuś Anną Głogowską Następne pytanie