Ta para wygrała 18. edycję "Tańca z Gwiazdami". Wszystko jest już JASNE!

18. edycja "Tańca z Gwiazdami" - co wiemy?

18. edycja "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie to połączenie klasyki aktorstwa jak Magdalena Boczarska, z uśmiechem do młodszego pokolenia jak Mateusz Pawłowski. Gwiazdy mogły pokazać się nie tylko w rodzinnym odcinku, ale również przy innowacyjnej zamianie par. Gwiazda wyjątkowo tańczyła wtedy z innym tancerzem jedną choreografię, a drugą - w "trójkącie".

Wiosenna odsłona 2026 roku zaskakuje też gościnnymi zmianami w jury; obok Iwony Pavlović i Rafała Maseraka, na fotelu sędziowskim okazjonalnie zasiadały takie gwiazdy jak Agata Kulesza

Oto wszystkie pary 18. edycji "Tańca z Gwiazdami":

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke;

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz;

Sebastian Fabijański i Julia Suryś;

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz;

Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska;

Emilia Komarnicka-Klynstra i Stefano Terrazzino;

Kamil Nożyński i Izabela Skierska;

Kacper „Jasper” Porębski i Daria Syta;

Natalia „Natsu” Karczmarczyk i Wojciech Kucina;

Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba;

Izabella Miko i Albert Kosiński;

Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski.

ZOBACZ TAKŻE: Wyjątkowe kreacje na finale "Tańca z Gwiazdami". Pavlović, Kasprzyk i Sykut-Jeżyna wyglądały zjawiskowo

Tomasz Wygoda o faworyzowaniu Boczarskiej. Mówi też o Kędzierskim. Piotr zastawił restaurację, żeby wygrać "Taniec z Gwiazdami"?

Ta para wygrała 18. edycję Tańca z Gwiazdami. To oni podnieśli Kryształowe Kule

Wielki finał programu to wyjątkowo aż 4 pary na parkiecie

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke;

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz;

Sebastian Fabijański i Julia Suryś;

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz.

Kryształową Kule i tytuł zwycięzcy 18. edycji Tańca z Gwiazdami dostała para - Gamou Fall i Hanna Żudziewicz. Produkcja nie poinformowała, kto zajął drugie, trzecie i czwarte miejsce w tegorocznej edycji.