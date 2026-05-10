Ta para wygrała 18. edycję "Tańca z Gwiazdami". Wszystko jest już JASNE!

18. edycja "Tańca z Gwiazdami" - co wiemy?
18. edycja "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie to połączenie klasyki aktorstwa jak Magdalena Boczarska, z uśmiechem do młodszego pokolenia jak Mateusz Pawłowski. Gwiazdy mogły pokazać się nie tylko w rodzinnym odcinku, ale również przy innowacyjnej zamianie par. Gwiazda wyjątkowo tańczyła wtedy z innym tancerzem jedną choreografię, a drugą - w "trójkącie".
Wiosenna odsłona 2026 roku zaskakuje też gościnnymi zmianami w jury; obok Iwony Pavlović i Rafała Maseraka, na fotelu sędziowskim okazjonalnie zasiadały takie gwiazdy jak Agata Kulesza
Oto wszystkie pary 18. edycji "Tańca z Gwiazdami":
- Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke;
- Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz;
- Sebastian Fabijański i Julia Suryś;
- Gamou Fall i Hanna Żudziewicz;
- Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska;
- Emilia Komarnicka-Klynstra i Stefano Terrazzino;
- Kamil Nożyński i Izabela Skierska;
- Kacper „Jasper” Porębski i Daria Syta;
- Natalia „Natsu” Karczmarczyk i Wojciech Kucina;
- Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba;
- Izabella Miko i Albert Kosiński;
- Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski.
Ta para wygrała 18. edycję Tańca z Gwiazdami. To oni podnieśli Kryształowe Kule
Wielki finał programu to wyjątkowo aż 4 pary na parkiecie
- Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke;
- Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz;
- Sebastian Fabijański i Julia Suryś;
- Gamou Fall i Hanna Żudziewicz.
Kryształową Kule i tytuł zwycięzcy 18. edycji Tańca z Gwiazdami dostała para - Gamou Fall i Hanna Żudziewicz. Produkcja nie poinformowała, kto zajął drugie, trzecie i czwarte miejsce w tegorocznej edycji.