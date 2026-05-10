Ta para wygrała 18. edycję "Tańca z Gwiazdami". Wszystko jest już JASNE!

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-05-10 22:40

Za nami pełna emocji 18. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" w Polsacie. Mało kto się spodziewał, że przyniesie ona tyle zaskoczeń, ale również kłótni, szczególnie o koniec show. Za nami wielki finał, który wyłonił najlepszą parę tego sezonu. Kto wygrał 18. edycję "Tańca z Gwiazdami"?

Finał Tańca z Gwiazdami
Finał Tańca z Gwiazdami Finał Tańca z Gwiazdami Finał Tańca z Gwiazdami Finał Tańca z Gwiazdami
Galeria zdjęć 81

18. edycja "Tańca z Gwiazdami" - co wiemy? 

18. edycja "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie to połączenie klasyki aktorstwa jak Magdalena Boczarska, z uśmiechem do młodszego pokolenia jak Mateusz Pawłowski. Gwiazdy mogły pokazać się nie tylko w rodzinnym odcinku, ale również przy innowacyjnej zamianie par. Gwiazda wyjątkowo tańczyła wtedy z innym tancerzem jedną choreografię, a drugą - w "trójkącie". 

Wiosenna odsłona 2026 roku zaskakuje też gościnnymi zmianami w jury; obok Iwony Pavlović i Rafała Maseraka, na fotelu sędziowskim okazjonalnie zasiadały takie gwiazdy jak Agata Kulesza

Oto wszystkie pary 18. edycji "Tańca z Gwiazdami":

  • Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke;
  • Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz;
  • Sebastian Fabijański i Julia Suryś;
  • Gamou Fall i Hanna Żudziewicz;
  • Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska;
  • Emilia Komarnicka-Klynstra i Stefano Terrazzino;
  • Kamil Nożyński i Izabela Skierska;
  • Kacper „Jasper” Porębski i Daria Syta;
  • Natalia „Natsu” Karczmarczyk i Wojciech Kucina;
  • Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba;
  • Izabella Miko i Albert Kosiński;
  • Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski.

ZOBACZ TAKŻE: Wyjątkowe kreacje na finale "Tańca z Gwiazdami". Pavlović, Kasprzyk i Sykut-Jeżyna wyglądały zjawiskowo

Tomasz Wygoda o faworyzowaniu Boczarskiej. Mówi też o Kędzierskim. Piotr zastawił restaurację, żeby wygrać "Taniec z Gwiazdami"?

Ta para wygrała 18. edycję Tańca z Gwiazdami. To oni podnieśli Kryształowe Kule 

Wielki finał programu to wyjątkowo aż 4 pary na parkiecie 

  • Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke;
  • Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz;
  • Sebastian Fabijański i Julia Suryś;
  • Gamou Fall i Hanna Żudziewicz.

Kryształową Kule i tytuł zwycięzcy 18. edycji Tańca z Gwiazdami dostała para - Gamou Fall i Hanna Żudziewicz. Produkcja nie poinformowała, kto zajął drugie, trzecie i czwarte miejsce w tegorocznej edycji. 

Finał Tańca z Gwiazdami
Galeria zdjęć 81
Taniec z gwiazdami
Taniec z Gwiazdami 18
taniec z gwiazdami polsat