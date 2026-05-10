Dominik Olejniczak bliski double-double. Co to oznacza dla Derthony w play-offach?

Dominik Olejniczak kluczowy w ostatniej kolejce

Reprezentant Polski, Dominik Olejniczak, zagrał kluczową rolę w zwycięstwie Derthony Tortona nad Umaną Reyer Wenecja, które zakończyło sezon zasadniczy włoskiej ekstraklasy koszykarzy. Mecz, rozgrywany w Wenecji, zakończył się wynikiem 78:75 dla zespołu Olejniczaka, co było ważnym krokiem przed zbliżającymi się play-offami. Polski środkowy był jednym z najbardziej efektywnych graczy na parkiecie, przyczyniając się do sukcesu swojej drużyny.

Pochodzący z Torunia 29-letni zawodnik spędził na boisku 22 minuty, wychodząc w pierwszej piątce zespołu z Piemontu. W tym czasie zanotował 12 punktów oraz dziewięć zbiórek, co czyni go bliskim osiągnięcia statystyki double-double. Jego skuteczność rzutowa była imponująca, trafiając pięć z siedmiu rzutów za dwa punkty oraz oba rzuty wolne, co przełożyło się na najwyższy wskaźnik efektywności meczu – 23.

Jak Derthona Tortona zagra w play-offach?

Z bilansem 17-11, zespół Dominika Olejniczaka uplasował się na piątej pozycji w tabeli sezonu zasadniczego, co gwarantuje im udział w ćwierćfinałach. Tam zmierzyli się ponownie z Umaną Reyer Wenecja, która zajęła czwarte miejsce z rekordem 19-9. Pierwsze spotkanie tej serii play-off zaplanowano na 17 maja, a rywalizacja toczyć się będzie do trzech zwycięstw, obiecując zacięte pojedynki.

W kontekście indywidualnych osiągnięć, Olejniczak utrzymuje wysoką formę przez cały sezon, będąc trzecim najlepiej zbierającym zawodnikiem Serie A ze średnią 7,6 zbiórek na mecz, do której dodaje 10,1 punktów. Liderem w tej kategorii jest Chorwat Miro Bilan z Germani Brescia (9,2 zbiórki), a przed Olejniczakiem znajduje się także Malijczyk Oumar Ballo (8,4 zbiórki). W ataku bryluje natomiast Amerykanin Christian Vital z Tortony, który zdobył 20 punktów w ostatnim meczu i jest drugim strzelcem ligi ze średnią 18,2 punktu, ustępując jedynie Jahmi'usowi Ramseyowi.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.