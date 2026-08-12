"MasterChef" powraca! W jubileuszowej 15. edycji nowy juror, plejada gwiazd i powrót wszystkich zwycięzców

Już 6 września na antenę TVN powróci najpopularniejszy show kulinarny w Polsce, świętując swoją wyjątkową, jubileuszową 15. odsłonę. Ten sezon programu "MasterChef" zapowiada się jako najbardziej emocjonujący w historii programu, obiecując widzom niezapomniane wrażenia. Do grona jurorów, obok znanych i lubianych Magdy Gessler, Michela Morana i Przemka Klimy, dołącza Pascal Brodnicki – kucharz, prezenter telewizyjny i autor książek kulinarnych. Dla polsko-francuskiego mistrza kuchni nie będzie to pierwsze spotkanie z formatem; gościnnie pojawiał się już w 7. i 14. edycji, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami.

"MasterChef" nadchodzi. Powracają byli zwycięzcy

Jubileuszowy sezon będzie celebracją 15 lat pełnych kulinarnych wyzwań, spektakularnych popisów i wzruszeń, podkreślając wyjątkową energię, jaka od początku towarzyszy programowi. Julia Cichocka, zwyciężczyni 13. edycji, ponownie wcieli się w rolę gospodyni kulis programu.

Kulinarna rywalizacja rozpocznie się w malowniczej scenerii Małego Rynku w Krakowie, gdzie setka uczestników zaprezentuje swoje popisowe dania. Spośród nich, do kuchni MasterChefa trafi jedynie 24 najlepszych kucharzy amatorów. W tym trudnym wyborze jurorów wspierać będą laureatki poprzednich sezonów: Wiktoria Nawara, Joanna Szymanowska oraz Beata Śniechowska, która pojawi się też jako jurorka w finale. Podczas ostatniego odcinka zobaczymy zresztą wszystkich byłych laureatów. Byli to kolejno: Barbara Ritz, Beata Śniechowska, Dominika Wójciak, Damian Kordas, Magda Nowaczewska, Mateusz Zielonka, Ola Nguyen, Grzegorz Zawierucha, Aleksandra Juszkiewicz, Maciej Rogalski, Jakub Tomaszczyk, Joanna Szymanowska, Julia Cichocka i Wiktoria Nawara.

Kulinarne podróże i spotkania z ekspertami

Jubileuszowy sezon "MasterChefa" zabierze uczestników w niezwykłe kulinarne podróże, które z pewnością podniosą poziom rywalizacji i dostarczą niezapomnianych wrażeń. Jednym z najbardziej ekscytujących elementów będą aż trzy zagraniczne wyprawy. Najpierw wybrani uczestnicy, w towarzystwie nowego jurora, Pascala Brodnickiego, wyruszą do Neapolu. Kolejnym przystankiem będzie Londyn, gdzie Przemek Klima wraz z zawodnikami odwiedzi restaurację De Terra, prowadzoną przez dwugwiazdkowego szefa kuchni Rafaela Cagaliego. Co więcej, Cagali zaszczyci swoją obecnością studio w Polsce, gdzie uczestnicy będą mieli za zadanie przygotować dla niego menu degustacyjne inspirowane kuchnią fine dining.

Półfinał programu rozegra się w słonecznej Argentynie, a przewodnikiem po tamtejszych smakach będzie Martin Gimenez Castro. Uczestnicy wezmą udział m.in. w ekskluzywnych masterclassach prowadzonych przez Augusto Garcię i Sebastiana Weigandta. Niezwykłym akcentem tego sezonu będzie również wizyta światowej sławy szefa kuchni, Massimo Bottury. Ten włoski mistrz nowoczesnej kuchni, twórca trzygwiazdkowej restauracji Osteria Francescana, udowadnia, że gotowanie może być perfekcyjne, emocjonalne i pełne zaskoczeń. Jego obecność w studio MasterChefa z pewnością zainspiruje uczestników do przekraczania własnych granic.

Zobacz galerię: Pascal Brodnicki jurorem 15. edycji programu "MasterChef"

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Tłumy gwiazd w kuchni programu. Kto uświetni show?

Studio MasterChefa w 15. edycji stanie się areną dla prawdziwej plejadzie gwiazd i wyzwań, które sprawdzą umiejętności uczestników na każdym możliwym poziomie. Gościnnie pojawią się influencerzy kulinarni, tacy jak Ewa Szczęsna, Kinga Wierzbicka, Szymon Czerwiński, Foxx Gotuje, Sara Mortiz i Julia Romaniuk (Biedanizm), którzy wspólnie z zawodnikami przygotują swoje popisowe dania znane z social mediów. Do programu powróci również Anna Starmach, która oceni jubileuszowe torty przygotowane przez uczestników, a także Matteo Brunnetti, uczestnik 6. edycji, który tym razem sprawdzi, jak kucharze poradzą sobie w konkurencji z pomidorem w roli głównej.

Nie zabraknie kultowego testu smaku, w którym uczestnicy będą musieli rozpoznać ukryte smaki tajemniczych cieczy. Gościem specjalnym tej konkurencji będzie Klaudia El Dursi, prowadząca "Top Model", dla której uczestnicy przygotują również danie inspirowane kuchnią libańską, pełną wyrazistych smaków i aromatów.

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W kulinarną podróż dookoła świata zabiorą kucharzy Dorota Wellman i Agustin Egurrola, a zadaniem zawodników będzie przygotowanie dań inspirowanych wylosowanymi krajami. Studio odwiedzi także Żabson, raper i jedna z najbardziej wyrazistych postaci polskiej sceny hip-hopowej, a także uczestnik programu „Taskmaster”, który sprawdzi kreatywność uczestników w kultowym wyzwaniu Surf’n’Turf. Z kolei Oj Wojtek, charyzmatyczny twórca internetowy, podróżnik i influencer, zasiądzie przy stole jurorskim podczas widowiskowej konkurencji w stylu omakase. Jednym z odcinków będą dominować słowiańskie smaki, a w kuchni MasterChefa pojawią się Kristina Nemckova, zwyciężczyni 3. czeskiej edycji, Yevhen Klopotenko, laureat 5. ukraińskiego sezonu, oraz Grzegorz Zawierucha, zwycięzca 8. polskiej edycji. Wśród gości specjalnych znajdzie się również Justyna Sekunda z autorską konkurencją, gdzie główną rolę odegrają desery, a Ewelina Panfiluk przygotuje zadanie sprawdzające, jak zawodnicy radzą sobie z podrobami. Wyjątkowy masterclass poprowadzi Monika Kasprzak, specjalizująca się w kuchni japońskiej i sushi, wprowadzając widzów w świat precyzji, techniki i filozofii pracy z produktem.

"MasterChef" 15 - nagrody dla zwycięzcy. Gdzie i kiedy oglądać?

Na zwycięzcę jubileuszowego sezonu czeka nagroda, której nie można przeoczyć: 250 000 zł, możliwość wydania własnej książki kucharskiej oraz słynna statuetka MasterChefa dla najlepszego kucharza amatora w Polsce.

Nowy sezon "MasterChefa" już od niedzieli 6 września o godz. 19:45 w TVN, a program dostępny będzie także na platformach Player i HBO Max!

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