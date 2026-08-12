Agnieszka Nowakowska to dziewczyna Oskara Pietuszewskiego? W całej Portugalii huczy od plotek

Agnieszka Nowakowska i Oskar Pietuszewski razem? Lawina spekulacji po nagraniu z TikToka

Internet szybko obiegły zdjęcia Agnieszki Nowakowskiej i Oskara Pietuszewskiego. Pojawienie się tych materiałów wywołało falę spekulacji – fani zastanawiają się, czy wokalistka grupy Modelki i młody piłkarz są w związku. Choć oficjalnych potwierdzeń brakuje, czujni obserwatorzy dopatrzyli się pewnych poszlak. Na swoim TikToku artystka opublikowała wideo, na którym ma na sobie koszulkę FC Porto, obecnego klubu 18-latka. Internauci udostępnili także zdjęcie, na którym para siedzi razem na trybunach stadionu mistrza Portugalii. W sieci krążą nawet pogłoski, że wspomniany filmik mógł zostać nagrany w mieszkaniu reprezentanta Polski. Bez względu na to, jak rozwija się ich relacja, piosenkarka przyciągnęła ogromną uwagę, a jej śmiałe fotografie robią furorę w Portugalii.

Zjawiskowa wokalistka i polski piłkarz to para? Jej zdjęcia rozpalają zmysły

Odważne zdjęcia Agnieszki Nowakowskiej

Wokalistka Modelek nie stroni od śmiałych sesji zdjęciowych, prezentując swoje kształty w różnych sceneriach i stylizacjach – zachwycając fanów zarówno w blondzie, jak i ciemnych włosach. Pod względem popularności Agnieszka Nowakowska może wkrótce konkurować z Claudią, żoną Jakuba Kiwiora (innego Polaka grającego w FC Porto), która zasłynęła jako mistrzyni twerkingu. Sam Oskar Pietuszewski milczy na temat doniesień o rzekomym związku. Do tej pory jego życie prywatne pozostawało tajemnicą – wiadomo jedynie, że po transferze z Jagiellonii Białystok do Portugalii zamieszkała z nim mama.

Galeria: Agnieszka Nowakowska odkrywa ciało

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć pięknej wokalistki.

Oskar PIETUSZEWSKI Zdaje Mature short