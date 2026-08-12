Odrzucony Jarek zapuka do drzwi Elizy. Znów będą razem w "Na Wspólnej"?

Jarek wróci do Elizy. To wyznanie zmieni wszystko w "Na Wspólnej"

W 4263 odcinku "Na Wspólnej" Jarek zrezygnuje z dalszych prób budowania relacji z Martyną, gdy ich spotkanie okaże się całkowitą klapą. Wrońska jasno da mu do zrozumienia, że nie interesuje jej poważny związek, ani rola macochy dla przybranych dzieci Berga – Hani (Pola Żak) i Juniora (Jan Leśniewski). Kobieta postawi na niezobowiązujące randki, co zupełnie nie będzie odpowiadać oczekiwaniom Jarka, który dla niej zostawił żonę.

Zamiast zmierzyć się z konsekwencjami swoich wyborów, Berg w 4263 odcinku "Na Wspólnej" pojawi się przed drzwiami Elizy, jakby nic wielkiego się nie wydarzyło. Kobieta zaprosi go do środka, nie mając pojęcia o tym, co zaszło między nim a Martyną. Będzie wręcz przekonana, że kiepski nastrój męża to wynik żałoby po zmarłej babci Marii (w tej roli nieodżałowana śp. Bożena Dykiel).

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– Hej, nie przeszkadzam? – zagai Jarek. – Cześć, nie. Pewnie, wejdź. Coś się stało? – zapyta zaskoczona Eliza. – Nie – zbyje ją kłamstwem Berg i przekroczy próg mieszkania.

Radość Hani na widok taty. Rodzinna atmosfera u Bergów

W 4263 odcinku "Na Wspólnej" Jarek nie będzie musiał gęsto się tłumaczyć, bo jego powrót wywoła ogromną radość u Hani. Dziewczynka od razu rzuci mu się na szyję, a po czułym powitaniu zaprosi go do wspólnej zabawy, na co Berg z chęcią się zgodzi.

– Tata! Cześć, tato! – wykrzyknie uradowana Hania. – Cześć kochanie – odpowie czule Jarek. – Super, że przyszedłeś. Zagrasz z nami? – zaproponuje dziewczynka. – Jasne, chętnie – potwierdzi Berg.

Jarek w 4263 odcinku serialu przysiądzie się do stołu obok Elizy i dzieci. Rozpocznie się wspólna gra, przypominająca dawne, szczęśliwe chwile. Atmosfera szybko zrobi się bardzo domowa, a Eliza nie powstrzyma się przed szczerym wyznaniem.

– Fajnie, że przyszedłeś. W 4 będzie raźniej – powie Eliza z miłością w głosie.

Czy Jarek zdecyduje się na powrót do rodziny w "Na Wspólnej"?

Mimo braku werbalnej odpowiedzi w 4263 odcinku "Na Wspólnej", Jarek nie przerwie gry i z uśmiechem będzie w niej uczestniczył. Rodzina Bergów znów będzie wydawać się zjednoczona, całkowicie pochłonięta wspólnym czasem. Widzowie zaczną się zastanawiać, czy mąż Elizy zostanie z nią i z dziećmi na dobre.

Berg zdecydowanie będzie wolał ciepło rodzinnego ogniska niż układ, jaki zaoferowała mu Wrońska. Czy to oznacza, że w 4263 odcinku ostatecznie zdecyduje się na powrót do Elizy, znów tworząc pełną rodzinę z Hanią i Juniorem? O tym, jak potoczą się losy bohaterów, dowiemy się w kolejnych odsłonach serialu.