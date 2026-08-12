"Ród smoka". Dlaczego ta wojna to Taniec Smoków, a nie Zagłada? Tłumaczy to piękna scena z książki

Tego samego zdania jest arcymaester Gyldayn z Cytadeli Starego Miasta - historyk i oficjalny autor "Ognia i krwi". W książce pisze on: "'Taniec Smoków' to górnolotna nazwa. [...] Znacznie stosowniejsze byłoby określenie "Zagłada Smoków", ale tradycja i czas wypaliły na kartach historii owo bardziej poetyckie sformułowanie, musimy więc tańczyć razem z resztą". Skąd jednak wziął się ów eufemizm? Swoje źródło ma w pięknej scenie, do której doszło u schyłku wojny, podczas Drugiej Bitwy o Tumbleton.

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"Ród smoka" - skąd nazwa "Taniec Smoków"? Zawdzięczamy ją Tessarion i Seasmoke'owi

W kulminacyjnej fazie wojny ser Addam z Hull (a ostatecznie legitymizowany syn lorda Corlysa Velaryona) poprowadził atak na miasteczko Tumbleton, w którym stacjonowała armia stronnictwa Zielonych. Było to już po tym, jak Ulf Biały (Tom Bennett) i Hugh Młot (Kieran Bew) zdradzili sprawę królowej Rhaenyry (Emma D'Arcy), a ich smoki, Srebrnoskrzydła i Vermithor, smacznie spały na obrzeżach miasta w towarzystwie Tessarion, smoczycy księcia Daerona Targaryena (Benjamin Evan Ainsworth). Addam (Clinton Liberty), wraz z wojskiem, uderzył z zaskoczenia, by odciąć jeźdźcom drogę do ich smoków, co mu się zresztą udało - ser Hugh i książę Daeron polegli w mieście. Addam raz za razem opadał na miasto na plecach Seasmoke'a, aż nagle zbudziła się Tessarion.

Pozbawiona jeźdźca smoczyca, zwana Niebieską Królową, podleciała do Seasmoke'a, lecz go nie zaatakowała. arcymaester Gyldayn opisuje to w następująco sposób:

Historia zwie wojnę między Aegonem II a jego siostrą Rhaenyrą "Tańcem Smoków", ale tylko nad Tumbleton smoki zatańczyły naprawdę. Tessarion i Seasmoke były jeszcze młode i bardziej zwinne w powietrzu od starszego rodzeństwa. Raz po raz próbowały ataku po to tylko, by przeciwnik w ostatniej chwili zrobił unik. Szybowały jak orły, nurkowały niczym jastrzębie, zataczały kręgi, kłapały paszczami i ryczały, pluły ogniem, ale nigdy nie zbliżały się do siebie. [...] Smoki wzbijały się coraz wyżej, a setki ludzi przyglądały się im z dachów Tumbleton. Jeden z nich powiedział później, że bardziej przypominało to taniec godowy niż walkę. Być może rzeczywiście nim było.

Autor: Ollie Upton/HBO/ Materiały prasowe

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Kiedy koniec "Rodu smoka"?

Wspomnianą bitwę o Tumbleton i taniec Tessie i Seasmoke'a ujrzymy w czwartym sezonie "Rodu smoka" - o ile Ryan Condal nie postanowi zhańbić materiału źródłowego i znów namieszać w fabule. Przewidywana data premiery nowych - a zarazem już ostatnich - odcinków, których ma być osiem, nie jest obecnie znana. Przewiduje się jednak, że trafią one do HBO Max najwcześniej w połowie 2028 roku.

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