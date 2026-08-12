Niesamowity pech polskiej lekkoatletki. Pia Skrzyszowska przegrała złoto mistrzostw Europy o grubość guzika

Reprezentantka Polski stanęła na drugim stopniu podium po niezwykle emocjonującym wyścigu na 100 metrów przez płotki w Birmingham, gdzie o zwycięstwie decydowały ułamki sekund.

po niezwykle emocjonującym wyścigu na 100 metrów przez płotki w Birmingham, gdzie o zwycięstwie decydowały ułamki sekund. Biegaczka musiała uznać wyższość Nadine Visser o zaledwie jedną tysięczną sekundy, co przekłada się na jedenaście milimetrów, czyli wielkość przeciętnej mrówki.

Sprawdź, jak polska płotkarka skomentowała tę minimalną porażkę oraz co ten wynik zmienia w kontekście jej sportowej przyszłości.

Zacięty finisz Pii Skrzyszowskiej. Polski sztab złożył protest

Finałowe zmagania na 100 metrów przez płotki w Birmingham na długo zapiszą się w pamięci kibiców. Pia Skrzyszowska i pochodząca z Holandii Nadine Visser ukończyły rywalizację z identycznym wynikiem wynoszącym dokładnie 12,67 sekundy. Tuż po przekroczeniu linii mety żadna z biegaczek nie miała pojęcia, która z nich ostatecznie triumfowała. Obie lekkoatletki z ogromnym napięciem wpatrywały się w świetlną tablicę wyników.

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Kiedy analiza zapisu z fotofiniszu wykazała triumf Holenderki o zaledwie jedną tysięczną sekundy, polski obóz postanowił interweniować. Kierownik organizacyjny kadry narodowej Filip Moterski błyskawicznie złożył oficjalny protest. Przy tak mikroskopijnych odstępach sztab chciał mieć absolutną pewność, że sprzęt pomiarowy nie uległ awarii. Po ponownym przeanalizowaniu sytuacji sędziowie podtrzymali swoją decyzję, co oznaczało, że polska biegaczka minęła się z mistrzostwem o raptem jedenaście milimetrów.

„- To mają takie dokładne miarki tutaj?” - pytała z wyraźnym zaskoczeniem i uśmiechem na twarzy Pia Skrzyszowska podczas spotkania z dziennikarzami.

Minimalna strata Pii Skrzyszowskiej do Nadine Visser

Zaledwie jeden centymetr i jeden milimetr przesądziły o podziale najważniejszych krążków w tej rywalizacji na najwyższym szczeblu. Aby uzmysłowić sobie tę mikroskopijną odległość, wystarczy pomyśleć o szerokości małego guzika, wymiarze paznokcia u najmniejszego palca, długości wyrośniętej mrówki czy średnicy główki od pinezki. Pomimo tak niesamowitego pecha nasza reprezentantka zachowała się bardzo profesjonalnie. Szeroko uśmiechnięta pogratulowała zwycięstwa swojej rówieśniczce i dobrej znajomej z bieżni.

„- Mniejszej różnicy już nie ma, mógłby być remis, ale przegrałam z Nadine. Jestem jednak szczęśliwa, mam już komplet medali ME - złoto, srebro i brąz. Szkoda, że nie złoto dziś, ale najważniejszy był tu medal, więc mnie to cieszy” - wyznała zawodniczka w wywiadzie udzielonym Polskiej Agencji Prasowej. „- Może jak jutro Nadine będzie na najwyższym stopniu podium, to będzie troszkę zazdrości, ale to moja przyjaciółka” - zaznaczyła lekkoatletka.

Jarosław Skrzyszowski stoi za sukcesem polskiej medalistki

Srebrna medalistka zwróciła uwagę na fakt, że pogoda w brytyjskim Birmingham mocno utrudniała sportową rywalizację. Niska temperatura oraz mocny wiatr wiejący prosto w twarz absolutnie nie pomagały w ustanawianiu nowych życiówek. Biegaczka wyraźnie jednak zaznaczyła, że podczas turniejów tej rangi najważniejsze jest zajęte miejsce, a osiągnięty czas schodzi na dalszy plan.

Ogromny wpływ na osiągnięcia utalentowanej biegaczki ma jej ojciec, który pełni jednocześnie funkcję pierwszego trenera. To właśnie Jarosław Skrzyszowski dba o odpowiedni cykl treningowy, dzięki któremu jego podopieczna potrafi osiągnąć najwyższą dyspozycję dokładnie w momencie rozgrywania najważniejszych mityngów w sezonie.

„- Nie ma filozofii w tym, że przywozimy najlepszą formę na docelową imprezę, bo znamy ich terminy. Zawsze to podkreślamy, że celujemy w mistrzostwa Europy, świata czy igrzyska i w ostatnich latach świetnie się z formą udaje” - podsumowała polska gwiazda bieżni. Warto przypomnieć, że to jej trzeci z rzędu medal na mistrzostwach Starego Kontynentu, po tym jak w 2022 roku w Monachium wywalczyła złoto, a w Rzymie dwa lata później sięgnęła po brąz.

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