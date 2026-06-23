Pascal Brodnicki o dołączeniu do "MasterChefa". Zdradził, jak dogadywał się z jurorami

Pascal Brodnicki o "MasterChefie"

15. edycja "MasterChefa" pojawi się na antenie TVN już jesienią 2026 roku. Będzie to wyjątkowy sezon, bo z nowym jurorem. Do Magdy Gessler, Michela Morana i Przemysława Klimy dołączył Pascal Brodnicki. ESKA pojawiła się na planie kulinarnego show i zapytała go, dlaczego zdecydował się na powrót do telewizji po latach właśnie jako juror "MasterChefa".

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To jest piękny program, bo jest dużo kuchni i dużo emocji. [...] To jest totalnie inna produkcja, to jest wiele większa produkcja niż te, które do tej pory robiłem z telewizją. Dla mnie to było coś nowego. Musiałem się nauczyć inaczej prowadzić, być jurorem, bo to też jest totalna nowość dla mnie. Ja jak dostałem Adrian tę propozycję, to na początku się troszeczkę zastanawiałem, czy ja się nadaję do tego, czy to jest dobry moment dla mnie. No i później podsumowując, że ja w tym roku będę miał 50 lat, no to jest taki moment, że mam to doświadczenie, że mogę oceniać ludzi. Przede wszystkim co mi zmotywowało, żeby właśnie akceptować tą rolę, to jest zobaczyć jak ludzie się rozwijają - mówił Pascal Brodnicki w rozmowie z Adrianem Rybakiem z ESKI.

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Pascal Brodnicki o relacjach z innymi jurorami

Jak Pascal Brodnicki odnalazł się w gronie jury "MasterChefa"? Opowiedział nam o swojej współpracy z Magdą Gessler, Michelem Moranem i Przemysławem Klimą.