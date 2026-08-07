"The Floor" z nowymi zasadami. Produkcja objaśnia zmiany w kolejnych sezonach

"The Floor" to telewizyjny hit, który po fali popularności w różnych krajach w końcu trafił do Polski. Kolejne odcinki przynoszą wiele ekscytujących i zabawnych momentów, a uczestnicy nie kryją, że mimo rywalizacji powstają między nimi wyjątkowe przyjaźnie. W nowej ramówce TVN pojawią się nie tylko kolejne odcinki z setką nowych uczestników, ale też specjalne starcia gwiazd! Produkcja opowiedziała o nadchodzących zmianach.

"The Floor" - nowe odcinki 2026 i pojedynki VIP

TVN ruszy z emisją nowych odcinków "The Floor" już w ostatni weekend wakacji - 28 i 30 sierpnia o 19:45. W ramach serii na pierwszy ogień zobaczymy dwa odcinki specjalne zatytułowane "The Floor VIP Challenge". Udział wezmą m.in. Ewa Drzyzga, Małgorzata Socha, Bartosz Kurek, Agustin Egurrola, Justyna Steczkowska i popularni youtuberzy czy influencerzy. Regularna transmisja: od poniedziałku do czwartku o 20:50.

W październiku ruszy kolejna seria z nową setką uczestników oraz dwoma nowymi odcinkami VIP. W nich będą uczestniczyć m.in. Mateusz Hładki, Edyta Zając, Joanna Liszowska, Kubańczyk, Edyta Herbuś, jak i ponownie gwiazdy Internetu. Tym razem produkcja nie przewidziała trzeciego sezonu, w przeciwieństwie do wiosny i poprzedniej jesieni.

Prowadzący i nagrania

Realizacja "The Floor" nadal trwa w Amsterdamie, skąd pochodzi oryginalna wersja show. Prowadzącym program niezmiennie będzie uwielbiany przez widzów Mikołaj Roznerski.

ZOBACZ TEŻ: Mikołaj Roznerski pokazał syna. Chłopak wkrótce zacznie naukę w liceum!

15

Zmiany w zasadach. Będzie ukryta nagroda

Czujne oko fanów "The Floor" dostrzeże, że w nowych sezonach logo programu ponownie będzie złote, a nie fioletowe. Kluczowe są jednak zmiany w formule, które oficjalnie potwierdziła produkcja programu w mediach społecznościowych.

"Zamrożenie" - osoba, która do 12. odcinka weźmie udział w największej liczbie pojedynków nie będzie mogła być wyzywana ani losowana do kolejnych, aż z podłogi znikną wszystkie pojedyncze pola. Powraca "złoty kwadrat" - po wygraniu trzech pojedynków z rzędu będzie można doliczyć sobie 5 sekund do kolejnego pojedynku lub zmienić sobie kategorię na inną dostępną na podłodze. W ramach "złotego kwadratu" będzie można zmienić kategorię nie tylko sobie, ale też dwóm innym uczestnikom. "Ukryty kwadrat" - nagroda w postaci voucheru o wartości 10 tysięcy złotych. Jej położenie będzie tajne aż do momentu wylosowania lub wyzwania uczestnika, który stoi na tym polu.

Już nie możemy się doczekać!

Quiz z finałowego odcinka The Floor Pytanie 1 z 10 Jakiej rasy pies znajduje się na zdjęciu? Szpic miniaturowy Samoyed Owczarek niemiecki Następne pytanie