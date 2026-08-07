"The Floor" z nowymi zasadami. Produkcja objaśnia zmiany w kolejnych sezonach

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-08-07 22:18

Co nowego w popularnym teleturnieju TVN - "The Floor"? Przed emisją kolejnych odcinków programu produkcja ujawniła zmiany w zasadach, które urozmaicą rozgrywkę i dostarczą niezapomnianych emocji. Gra będzie też wyjątkowa z innych względów - w odcinkach VIP zobaczymy gwiazdy show-biznesu oraz popularnych twórców internetowych.

"The Floor" to telewizyjny hit, który po fali popularności w różnych krajach w końcu trafił do Polski. Kolejne odcinki przynoszą wiele ekscytujących i zabawnych momentów, a uczestnicy nie kryją, że mimo rywalizacji powstają między nimi wyjątkowe przyjaźnie. W nowej ramówce TVN pojawią się nie tylko kolejne odcinki z setką nowych uczestników, ale też specjalne starcia gwiazd! Produkcja opowiedziała o nadchodzących zmianach.

"The Floor" - nowe odcinki 2026 i pojedynki VIP

TVN ruszy z emisją nowych odcinków "The Floor" już w ostatni weekend wakacji - 28 i 30 sierpnia o 19:45. W ramach serii na pierwszy ogień zobaczymy dwa odcinki specjalne zatytułowane "The Floor VIP Challenge". Udział wezmą m.in. Ewa Drzyzga, Małgorzata Socha, Bartosz Kurek, Agustin Egurrola, Justyna Steczkowska i popularni youtuberzy czy influencerzy. Regularna transmisja: od poniedziałku do czwartku o 20:50.

W październiku ruszy kolejna seria z nową setką uczestników oraz dwoma nowymi odcinkami VIP. W nich będą uczestniczyć m.in. Mateusz Hładki, Edyta Zając, Joanna Liszowska, Kubańczyk, Edyta Herbuś, jak i ponownie gwiazdy Internetu. Tym razem produkcja nie przewidziała trzeciego sezonu, w przeciwieństwie do wiosny i poprzedniej jesieni.

Prowadzący i nagrania

Realizacja "The Floor" nadal trwa w Amsterdamie, skąd pochodzi oryginalna wersja show. Prowadzącym program niezmiennie będzie uwielbiany przez widzów Mikołaj Roznerski.

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Prowadzący Hubert Urbański w studiu The Floor. O zmianach w zasadach programu TVN przeczytasz na Eska.
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Zmiany w zasadach. Będzie ukryta nagroda

Czujne oko fanów "The Floor" dostrzeże, że w nowych sezonach logo programu ponownie będzie złote, a nie fioletowe. Kluczowe są jednak zmiany w formule, które oficjalnie potwierdziła produkcja programu w mediach społecznościowych.

  1. "Zamrożenie" - osoba, która do 12. odcinka weźmie udział w największej liczbie pojedynków nie będzie mogła być wyzywana ani losowana do kolejnych, aż z podłogi znikną wszystkie pojedyncze pola.
  2. Powraca "złoty kwadrat" - po wygraniu trzech pojedynków z rzędu będzie można doliczyć sobie 5 sekund do kolejnego pojedynku lub zmienić sobie kategorię na inną dostępną na podłodze.
  3. W ramach "złotego kwadratu" będzie można zmienić kategorię nie tylko sobie, ale też dwóm innym uczestnikom.
  4. "Ukryty kwadrat" - nagroda w postaci voucheru o wartości 10 tysięcy złotych. Jej położenie będzie tajne aż do momentu wylosowania lub wyzwania uczestnika, który stoi na tym polu.

Już nie możemy się doczekać!

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