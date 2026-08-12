Wzruszające chwile w „Na Wspólnej”. Włodek zostanie przyszywanym dziadkiem dla małej Marysi

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-08-12 15:39

W 4262 odcinku serialu „Na Wspólnej” Włodek (Mieczysław Hryniewicz) zostanie niespodziewanie obdarowany nową rolą. Beatka (Katarzyna Ptasińska) i Paweł (Grzegorze Kwiecień), by uczcić pamięć zmarłej Marii Zięby (śp. Bożena Dykiel), postanowią nazwać swoją nowo narodzoną córeczkę jej imieniem. Zrozpaczony po utracie żony mężczyzna zyska przyszywaną wnuczkę, co napełni go w tych trudnych chwilach wielkim ciepłem. Sprawdź, co dokładnie wydarzy się w serialu.

Płaczący Włodek Zięba i Beatka trzymająca noworodka. O wzruszających chwilach w Na Wspólnej przeczytasz w Eska.
Autor: TVN/ Facebook Wzruszające chwile w „Na Wspólnej”. Włodek zostanie przyszywanym dziadkiem dla małej Marysi

Radość i tragedia u Ziębów u „Na Wspólnej”

W 4262 odcinku telenoweli Beatka skontaktuje się z domem Ziębów, by poinformować o przedwczesnym narodzeniu swojej córeczki. Będzie oczekiwać, że usłyszy głos Marii, jednak telefon odbierze Włodek. Mężczyzna serdecznie pogratuluje młodym rodzicom narodzin pociechy. Chwilę później będzie zmuszony przekazać wstrząsającą informację o niespodziewanej śmierci swojej żony, gdy Wójcikowa nieświadomie zacznie o nią pytać.

Wójcikowa przyjmie tę tragiczną wiadomość z olbrzymim żalem. Ziębowa traktowała młodą kobietę z macierzyńską troską i nie mogła doczekać się pojawienia na świecie małej dziewczynki. Mając na uwadze łączącą ich więź, Beatka postanowi powierzyć Włodkowi rolę honorowego dziadka dla swojej córki.

– Tutaj są te nasze skarby – ucieszy się Włodek, po czym zwróci się do Beatki, a następnie znów do jej córeczki – Otrzyj łezki. Nie denerwuj tam Marysi, no. Ta Marysia to tak czekała na ciebie jak na własną wnuczkę.

– Bo to jest wasza wnuczka – uzna Wójcikowa, czym ogromnie poruszy wdowca.

Polecany artykuł:

Na Wspólnej, odcinek 4268: Grzesiek wróci na pogrzeb Marii. Pożegna zmarłą matk…

Nowa rola Zięby w 4262 odcinku „Na Wspólnej”!

Następnie podczas wizyty w 4262 epizodzie serialu, Wójcikowa oficjalnie przedstawi niemowlę Ziębie. Starszy mężczyzna będzie wyraźnie uradowany nowym tytułem. Co więcej, dziewczynka natychmiast uśmiechnie się na widok zaprzyjaźnionego sąsiada.

– Kochanie, poznaj dziadka. To jest dziadek Włodek – zakomunikuje jej Beatka, po czym doda radośnie – Uśmiechnęła się.

– Będziesz do mnie mówiła dziadku, prawda? No i pamiętaj, ze wszystkimi smutkami, ze wszystkimi radościami to do nas, do nas. A babcia tam na górze będzie czuwać. Cudownie, że cię mamy – ucieszy się Zięba.

– Oj tak – potwierdzi Wójcikowa, po czym w 4262 odcinku "Na Wspólnej" chwyci seniora za rękę.

Córka Beatki otrzyma imię Marysia w 4262 odcinku „Na Wspólnej”!

W dalszej części 4262 odcinka „Na Wspólnej” żona Pawła zdecyduje się na kolejny, niezwykle wzruszający gest. Mówiąc do noworodka, zacznie wspominać zmarłą przyjaciółkę, chwaląc jej ogromną troskliwość i serce. By uwiecznić pamięć o niezwykłej kobiecie, Wójcikowa zadecyduje, że córka otrzyma imię Marysia.

– Dziadek mówił do niej Żabciu, wiesz? Ale dla mnie to bardziej była taką niedźwiedzicą. Ona się troszczyła o wszystkich. Umiała się zatroszczyć, tak. Martwiła się, tak – zacznie opowiadać córce.

Gdy na miejsce przybędzie Paweł, od razu doceni wyrozumiałość męża po wcześniejszej sprzeczce i oficjalnie wymówi imię noworodka. Wójcik będzie wyraźnie zaskoczony, ale też wzruszony decyzją ukochanej. Jak się okaże, sam planował taką propozycję, jednak obawiał się reakcji żony.

– Widzisz Marysiu, jaki jest wyrozumiały... – opowie córce Beatka, gdy Paweł nie będzie się złościł o jej awanturę z rana.

– Marysiu? – dopyta jej poruszony mąż.

– A co? – odpowie pytaniem na pytanie jego żona.

– Nie, nic. Po prostu sam o tym myślałem, ale... – zacznie tłumaczyć Paweł, ale Beatka wejdzie mu w słowo – Bałeś się mojej reakcji, co? Oj ty głuptasku, głuptasku. Chodź!

Na Wspólnej. Wzruszające pożegnanie Marii Zięby po nagłej śmierci w samolocie

Rolki